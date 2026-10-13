Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto carioca intentará aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que el equipo paulista buscará un resultado favorable antes de definir la serie en São Paulo.

Los dos equipos llegan después de disputar partidos exigentes en el Brasileirão. Fluminense perdió 1-0 ante Flamengo, pese a que en su presentación anterior había goleado 4-0 a Coritiba. Palmeiras, por su parte, viene de vencer 4-1 a Corinthians y 1-0 a Bahia, resultados que respaldan su buen momento ofensivo. Todo apunta a un duelo muy atractivo.

Pronósticos de Fluminense vs. Palmeiras

Ambos equipos marcan: sí. 2.16 vía 1xbet

Más de 2.5 goles. 2.62 vía 1xbet

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves de Fluminense vs. Palmeiras

Fluminense jugará en el Maracaná y buscará aprovechar la localía en el partido de ida.

Palmeiras llega tras vencer 1-0 a Bahia y 4-1 a Corinthians.

Fluminense perdió 1-0 ante Flamengo en su presentación más reciente.

El último enfrentamiento directo terminó 3-2 a favor de Fluminense.

Ambos equipos cuentan con argumentos ofensivos para buscar el gol.

Análisis y estado de forma: Fluminense vs. Palmeiras

Fluminense afronta la semifinal después de perder 1-0 ante Flamengo en el clásico de Río de Janeiro. Antes de ese encuentro, había conseguido una contundente victoria por 4-0 frente a Coritiba, con una actuación destacada de Jefferson Savarino, autor de tres goles.

En la Copa Libertadores, el conjunto carioca eliminó a Platense en los cuartos de final. Ganó 2-0 en el Maracaná y perdió 2-1 en Argentina, por lo que avanzó con un marcador global de 3-2. La eliminatoria mostró su capacidad para sacar provecho de la localía, aunque también dejó en evidencia que puede sufrir cuando el rival consigue presionarlo.

Ante Palmeiras, Fluminense necesitará encontrar profundidad en ataque sin descuidar su estructura defensiva. El equipo tiene recursos para generar ocasiones en casa, pero deberá mantener la concentración ante un adversario que atraviesa un buen momento y puede aprovechar los espacios

Palmeiras llega a esta semifinal después de vencer 1-0 a Bahia y golear 4-1 a Corinthians. En el clásico paulista, Agustín Giay destacó con dos goles, mientras que el equipo mostró capacidad para dominar el encuentro y transformar su superioridad en el marcador.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira combina una estructura defensiva compacta con alternativas para atacar por las bandas y generar peligro en el área. Gustavo Gómez aporta experiencia en la zaga, mientras que jugadores como Vitor Roque, José Manuel López y Jhon Arias ofrecen recursos para buscar el gol.

Palmeiras también tiene argumentos para competir fuera de casa. Sin embargo, deberá administrar sus avances para evitar que Fluminense encuentre espacios en las transiciones. La capacidad ofensiva del equipo paulista permite considerar el mercado de ambos marcan, aunque el desarrollo táctico de la semifinal será determinante.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Fluminense tendrá el respaldo de su afición y buscará tomar ventaja en el partido de ida. Aunque perdió ante Flamengo en su última presentación, su goleada frente a Coritiba demostró que puede generar ocasiones y ser contundente cuando encuentra espacios.

Palmeiras también llega con confianza después de marcar cinco goles en sus dos compromisos ligueros más recientes. Su capacidad para construir ataques y aprovechar los errores defensivos del rival le ofrece argumentos para buscar al menos un tanto en el Maracaná.

El antecedente de agosto, que terminó 3-2 a favor de Fluminense, refuerza esta posibilidad. Aun así, la apuesta depende de que ambos equipos encuentren el gol y no está exenta de riesgo, especialmente si alguno opta por priorizar el orden defensivo.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

Esta selección necesita al menos tres tantos durante el encuentro. El potencial ofensivo de Palmeiras y la capacidad de Fluminense para generar ocasiones en casa ofrecen argumentos para considerar un partido con goles.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con cinco tantos, mientras que Palmeiras viene de golear a Corinthians por 4-1 y Fluminense había marcado cuatro goles ante Coritiba antes del clásico contra Flamengo.

La principal precaución está en el contexto de la eliminatoria. Al tratarse de una semifinal a doble partido, ambos equipos pueden priorizar el orden táctico y evitar asumir riesgos innecesarios. Por eso, el mercado de más de 2.5 goles es una alternativa interesante, pero dependerá de que las ocasiones se traduzcan en goles.

Comparativa de cuotas: Fluminense vs Palmeiras

Alineaciones probables: Fluminense vs Palmeiras