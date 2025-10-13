Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Japón vs Brasil, que se jugará este martes 14 de octubre en el Estadio Ajinomoto.

Pronósticos: Japón vs Brasil





Ambos equipos marcan – 1.67 vía Stake

– 1.67 vía Stake Brasil anota más de 2.5 goles – 2.45 vía Stake

– 2.45 vía Stake Brasil anotará en ambas mitades – 2.10 vía Stake

Análisis de apuestas Japón vs Brasil

Brasil visita a Japón en el segundo duelo de la gira asiática. La Canarinha quiere volver a mostrar todo su poderío ofensivo en este atractivo amistoso, mientras que el cuadro nipón intentará recuperar su mejor versión.

La Verdeamarela viene de golear a Corea del Sur (0-5) gracias a las grandes actuaciones de Estevao y Rodrygo. Además, se debe mencionar que los dirigidos por Carlo Ancelotti ganaron tres de sus anteriores cuatro compromisos sin recibir goles.

Por su parte, Japón tiene dos empates y una derrota en sus últimos amistosos de fecha FIFA. Los nipones vienen de igualar con Paraguay (2-2) e intentarán sacar a relucir toda su calidad ante unos pentacampeones que buscarán otra goleada.

Ante las características de ambos equipos, y sus recientes actuaciones, se espera un partido abierto. Además, sin duda, Brasil es la selección favorita en las apuestas tras su goleada a Corea del Sur, además del mal momento de los asiáticos.

Ambos equipos marcan

Al ser el segundo amistoso de la fecha FIFA, y por el antecedente más reciente de Japón, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en el empate de los asiáticos con Paraguay (2-2).

De igual manera, ambos equipos anotaron en uno de los últimos dos enfrentamientos entre estas selecciones.

Apuesta 1: Japón vs Brasil: Ambos equipos marcan – 1.67 vía Stake

Goles de la Canarinha

Por el poderío ofensivo de Brasil, es probable que los pentacampeones anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus anteriores tres presentaciones, donde se incluye la goleada a Corea del Sur (0-5).

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los últimos cinco compromisos entre ambas selecciones.

Apuesta 2: Japón vs Brasil: Brasil anota más de 2.5 goles – 2.45 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Por las características del partido, y el buen momento ofensivo de Brasil, no extrañaría que los de Ancelotti anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos dos triunfos frente a Chile (3-0) y Corea del Sur (0-5).

Asimismo, esto se dio en dos de los cuatro compromisos más recientes entre ambos.

Apuesta 3: Japón vs Brasil: Brasil anotará en ambas mitades – 2.10 vía Stake

Cuotas: Japón vs Brasil





Resultado Cuotas Japón 6.15 Empate 4.65 Brasil 1.47

Japón vs Brasil: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se enfrentaron en 13 oportunidades. El balance es de 2 empates y 11 triunfos de la Verdeamarela. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: