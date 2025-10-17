Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Liverpool vs Manchester United, correspondiente a la octava jornada de la Premier League que se jugará este domingo 19 de octubre en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Manchester United

Ambos equipos marcan – 1.47 vía Stake

– 1.47 vía Stake Resultado primera mitad - Liverpool – 2.07 vía Stake

– 2.07 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.60 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Liverpool vs Manchester United

Liverpool y Manchester United se enfrentarán en un nuevo clásico del fútbol inglés. Los locales quieren retomar su mejor versión, mientras que los Diablos Rojos sueñan con lograr un gran resultado que les permita acercarse a la zona alta de la clasificación.

Los dirigidos por Arne Slot llegan con dos derrotas consecutivas en la Premier League y tres caídas si se toma en consideración la Champions League. Los Reds cayeron frente al Chelsea (2-1) en la última fecha con lo que perdieron el liderato. Se encuentran en la segunda casilla con 15 puntos, solo uno por debajo del Arsenal.

Por su parte, Manchester United vive otro comienzo muy irregular de temporada, aunque ganaron dos de sus tres encuentros más recientes. Los dirigidos por Rubén Amorim vienen de vencer al Sunderland (2-0). Se ubican en la decima posición con 10 puntos, a cuatro de los puestos de Champions League.

Un punto a considerar es que estos equipos empataron dos de sus anteriores tres enfrentamientos oficiales, donde se incluye el duelo en este escenario de la temporada pasada (2-2). En esta ocasión se espera un partido parejo, pero Liverpool es claro favorito.

Goles de ambos equipos

Por las anteriores actuaciones de estos equipos, es probable que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis compromisos disputados por el conjunto dirigido por Arne Slot.

Además, ambos equipos anotaron en tres de los cinco partidos más recientes del Manchester United, así como en el último enfrentamiento en Anfield.

Apuesta 1: Liverpool vs Manchester United: Ambos equipos marcan – 1.47 vía Stake

Triunfo en el 1T

Por el fútbol que muestra Liverpool en casa, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que los Reds terminen el primer tiempo arriba en el marcador. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco presentaciones en Anfield entre Premier League y Champions.

Igualmente, Manchester United en las últimas dos visitas en la Premier League se fue al descanso abajo en el marcador.

Apuesta 2: Liverpool vs Manchester United: Resultado primera mitad - Liverpool – 2.07 vía Stake

Más de 9.5 córners

Es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina ante la forma de jugar que tienen ambos equipos y lo que se espera del partido. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro encuentros del Liverpool en Anfield por la Premier, donde se incluye el enfrentamiento con Arsenal.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en el duelo entre ambos de la temporada pasada en Anfield.

Apuesta 3: Liverpool vs Manchester United: Más de 9.5 córners - 1.60 vía Stake

Cuotas: Liverpool vs Manchester United

Resultado Cuotas Liverpool 1.60 Empate 4.20 Manchester United 5.20

Liverpool vs Manchester United: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 218 oportunidades. El balance es de 73 victorias del Liverpool, 61 empates y 84 triunfos del Manchester United. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: