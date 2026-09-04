¿Quieres saber los Pronosticos de la Premier League? Liverpool buscará su primer triunfo ante Ipswich, Manchester City parte como favorito frente a Coventry y Arsenal se medirá con Chelsea en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Aquí repasamos los principales picks y las cuotas de referencia.

Mejores pronósticos de la Premier League para la jornada

La tercera fecha del campeonato inglés presenta partidos con claros favoritos y otros en los que existe mayor equilibrio. Manchester City y Arsenal aparecen entre los equipos con mejores perspectivas, mientras que Newcastle vs. Bournemouth y Nottingham Forest vs. Tottenham podrían ofrecer duelos mucho más disputados.

Para elaborar estos Pronosticos de la Premier League, se toman en cuenta los resultados de las dos primeras jornadas y las cuotas 1X2 disponibles como referencia. Manchester City, Arsenal, Hull y Chelsea comenzaron el torneo con dos victorias, mientras que Liverpool todavía no logra sumar de a tres.

Partido Pronóstico sugerido Cuota Ipswich vs. Liverpool Gana Liverpool 1.55 Newcastle vs. Bournemouth Gana Newcastle 2.15 Brentford vs. Sunderland Gana Brentford 1.57 Brighton vs. Leeds Gana Brighton 1.90 Fulham vs. Crystal Palace Gana Fulham 2.25 Manchester City vs. Coventry Gana Manchester City 1.18 Nottingham Forest vs. Tottenham Gana Nottingham Forest 2.35 Hull vs. Aston Villa Gana Aston Villa 1.83 Everton vs. Manchester United Gana Manchester United 2.15 Arsenal vs. Chelsea Gana Arsenal 1.66

Cuotas de referencia. Los valores pueden cambiar antes del inicio de los encuentros.

Cuotas de la fecha Premier League

Estas son las cuotas 1X2 tomadas como referencia para los diez partidos correspondientes a la tercera jornada. Los valores pueden presentar diferencias entre operadores y modificarse conforme se acerca la hora de cada encuentro.

Dónde hacer pronósticos de la Premier League

Si vas a realizar alguno de los pronósticos Premier League de esta jornada, una buena práctica es revisar las cuotas en diferentes operadores antes de decidir. Las cotizaciones pueden cambiar por las noticias de los equipos, las alineaciones oficiales, las lesiones o los movimientos propios del mercado.

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Claves estadísticas para tus predicciones en la Premier League

El campeonato apenas lleva dos jornadas, por lo que las estadísticas todavía corresponden a una muestra reducida. Aun así, los primeros resultados permiten identificar algunos datos que pueden servir como referencia para los Pronósticos de la Premier League de la tercera fecha.

Cuatro equipos tienen puntaje perfecto. Manchester City, Arsenal, Hull City y Chelsea ganaron sus dos primeros partidos y comenzaron el campeonato con seis unidades. El City, además, llega después de golear 4-1 a Crystal Palace.

Manchester City, Arsenal, Hull City y Chelsea ganaron sus dos primeros partidos y comenzaron el campeonato con seis unidades. El City, además, llega después de golear 4-1 a Crystal Palace. Liverpool sigue buscando su primera victoria. El conjunto de Andoni Iraola empató sus dos presentaciones iniciales, ambas por 2-2, ante Newcastle y Nottingham Forest. Ahora tendrá a Ipswich como siguiente rival.

El conjunto de Andoni Iraola empató sus dos presentaciones iniciales, ambas por 2-2, ante Newcastle y Nottingham Forest. Ahora tendrá a Ipswich como siguiente rival. Manchester United ya mostró poder ofensivo. Los Red Devils vencieron 5-2 a Ipswich en la segunda fecha y Bruno Fernandes marcó tres tantos. El equipo suma siete goles después de sus dos primeros compromisos.

Los vencieron 5-2 a Ipswich en la segunda fecha y Bruno Fernandes marcó tres tantos. El equipo suma siete goles después de sus dos primeros compromisos. Aston Villa, Tottenham, Crystal Palace y Fulham no han puntuado. Los cuatro clubes perdieron sus dos primeros partidos y afrontarán la tercera jornada con la necesidad de empezar a sumar.

Estas estadísticas pueden ayudar a construir los Pronósticos de la Premier League, aunque no son el único factor que debe considerarse. La condición de local, el nivel del rival, las posibles ausencias y las alineaciones confirmadas también pueden cambiar el panorama de un partido.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuándo se publican los pronósticos de la Premier League?

Los pronósticos se preparan antes de cada jornada y pueden actualizarse con información reciente de los equipos. Para definir los picks se consideran aspectos como los resultados anteriores, el rendimiento mostrado, las bajas y las cuotas disponibles antes de cada partido.

¿Qué información puedo encontrar sobre las apuestas de la Premier League?

Además de los picks de cada fecha, existen guías específicas para quienes quieren conocer mejor los mercados y el funcionamiento de las apuestas en esta competición. En nuestra sección de Apuestas Premier League puedes encontrar información adicional relacionada con este tema.

¿Cuál es el encuentro que genera mayor interés en esta jornada?

Uno de los partidos que más atención concentra es Arsenal vs. Chelsea, debido a que ambos equipos comenzaron la temporada con dos triunfos. Liverpool vs. Ipswich también resulta relevante por la necesidad del conjunto visitante de conseguir su primera victoria, mientras que Everton vs. Manchester United enfrenta a dos clubes con objetivos diferentes en la fecha.

¿Por qué las cuotas de un partido pueden modificarse?

Las casas de apuestas ajustan sus cuotas de acuerdo con distintos factores antes del comienzo de un encuentro. Las alineaciones, lesiones, sanciones, noticias de última hora y el comportamiento del mercado pueden generar cambios en los valores publicados. Por ese motivo, siempre conviene verificar la cuota vigente antes de apostar.