Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Rayo Vallecano vs Real Madrid, correspondiente a un duelo de la jornada 12 de Liga que se jugará el domingo 9de noviembre en el Estadio de Vallecas.

Pronósticos: Rayo Vallecano vs Real Madrid





Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.62 vía Stake

- 1.62 vía Stake Gol de Kylian Mbappé - 1.57 vía Stake

Análisis de apuestas: Rayo Vallecano vs Real Madrid

Rayo Vallecano recibe la visita del Real Madrid en un partido de la jornada 12 de LaLiga. Los franjirrojos quieren escalar posiciones en la clasificación y acercarse a la lucha por los puestos europeos, mientras que el cuadro merengue aspira sumar una nueva victoria que le permita seguir consolidándose en el liderato.

Los locales se ubican en la decima casilla de la clasificación con 14 puntos. En la jornada pasada, los dirigidos por Íñigo Pérez cayeron por goleada frente al Villarreal (4-0), mientras que en su última presentación liguera en Vallecas vencieron por la mínima diferencia al Alavés (1-0).

Por su parte, Real Madrid tiene cuatro triunfos consecutivos en la competición. Los dirigidos por Xabi Alonso derrotaron el pasado fin de semana al Valencia (4-0). Mientras que en presentación más reciente fuera de casa derrotaron al Getafe (0-1). Se encuentran en la cima de la tabla con 30 unidades.

Cabe mencionar que estos equipos empataron en tres de sus cuatro enfrentamientos más recientes, donde se incluyen los últimos dos duelos en este escenario. Más allá de esa estadística se debe mencionar que los blancos son favoritos por el fútbol que han mostrado en la temporada.

Ambos equipos marcan

Por los resultados más recientes entre ambos equipos, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores seis encuentros entre Rayo Vallecano y Real Madrid, donde se incluyen los dos partidos de la temporada pasada.

Además, ambos equipos anotaron en tres de las cuatro victorias más recientes del Real Madrid, así como en dos de los cuatro partidos en casa del Rayo Vallecano.

Apuesta 1: Rayo Vallecano vs Real Madrid: Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambas escuadras, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos ligueros más recientes del Rayo Vallecano.

De igual forma, en dos de los anteriores tres duelos de los merengues se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 2: Rayo Vallecano vs Real Madrid: Más de 9.5 córners - 1.62 vía Stake

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé anotó en diez de los once compromisos disputados por Real Madrid en LaLiga. El francés ya suma 13 goles en el campeonato y un total de 18 en la temporada. Cabe mencionar que el ex PSG marcó en el último encuentro ante Rayo Vallecano.

Apuesta 3: Rayo Vallecano vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé - 1.57 vía Stake

Cuotas: Rayo Vallecano vs Real Madrid





Resultado Cuotas Rayo Vallecano 6.20 Empate 4.90 Real Madrid 1.45

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 46 ocasiones. El récord es de 7 victorias del Rayo Vallecano, 6 empates y 33 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: