Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Real Madrid vs Barcelona, correspondiente a un duelo de la jornada 10 de LaLiga que se jugará este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu

Real Madrid marca el primer gol – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Barcelona anota más de 1.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Gol de Kylian Mbappé - 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid y Barcelona se medirán en una nueva edición del clásico español. En este partidazo de la jornada 10 de LaLiga estará en juego el liderato. Ambos equipos vienen de ganar en la Champions League, pero los blaugranas se han mostrado muy irregulares y sufren varias bajas.

Los merengues tienen cuatro triunfos consecutivos entre LaLiga y la Champions League. En la pasada jornada derrotaron al Getafe (0-1) y entre semana superaron por el mismo marcador a la Juventus (1-0). Se encuentran en la cima de la clasificación con 24 puntos.

Cabe mencionar que la única derrota de los dirigidos por Xabi Alonso en la temporada fue en el derbi, por lo que saldrán por una revancha ante un cuadro catalán que los derrotó en los cuatro enfrentamientos de la temporada pasada.

Al hablar del Barcelona, se debe mencionar que se ubican en la segunda casilla con 22 unidades. Los dirigidos por Hansi Flick se recuperaron de dos derrotas consecutivas tras vencer a Girona (2-1) y Olympiacos (6-1). Los blaugranas tienen duras ausencias como la de Robert Lewandowski, pero podrían recuperar a Raphinha.

Por los antecedentes más recientes, se espera un duelo intenso y lleno de goles. En las apuestas Real Madrid aparece como favorito, pero en los blaugranas buscarán extender su buena racha ante su eterno rival.

Real Madrid abre el marcador

Por el fútbol que ha mostrado el Real Madrid en casa, no extrañaría que anoten el primer gol. Ese pronóstico se cumplió en los cinco compromisos disputados frente a su afición en la temporada. Además, también se dio en los cuatro duelos más recientes.

Además, Barcelona recibió el primer gol en dos de sus anteriores cuatro visitas en el campeonato.

Apuesta 1: Real Madrid vs Barcelona: Real Madrid marca el primer gol - 1.70 vía Stake

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo del Barcelona, no extrañaría que este equipo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho presentaciones de la temporada. Además, esto se dio en las últimas seis ediciones del clásico.

De igual forma, se debe señalar que Real Madrid recibió más de 1.5 goles en el derbi frente al Atlético de Madrid.

Apuesta 2: Real Madrid vs Barcelona: Barcelona anota más de 1.5 goles - 1.85 vía Stake

Gol de Mbappé

Ante el espectacular momento que vive Kylian Mbappé, no extrañaría que anote un gol en cualquier momento. El delantero francés marcó en ocho de los últimos nueve compromisos del Real Madrid y tiene 15 goles en la temporada.

Mbappé también anotó en tres de los cuatro enfrentamientos ante Barcelona de la campaña anterior.

Apuesta 3: Real Madrid vs Barcelona: Gol de Kylian Mbappé - 1.95 vía Stake

Resultado Cuotas Real Madrid 2.05 Empate 4.00 Barcelona 3.20

Real Madrid vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 264 oportunidades. El balance es de 105 victorias del Real Madrid, 52 empates y 107 triunfos del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: