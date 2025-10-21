Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Real Madrid vs Juventus, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 22 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Juventus





Real Madrid anota en ambas mitades – 2.02 vía Stake

– 2.02 vía Stake Real Madrid anota más de 2.5 goles – 2.60 vía Stake

– 2.60 vía Stake Gol de Kylian Mbappé - 1.55 vía Stake

Análisis de apuestas Real Madrid vs Juventus

Real Madrid buscará seguir mostrado su mejor versión cuando reciba la visita de la Juventus en un compromiso correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Los blancos ganaron en sus primeras dos presentaciones, mientras que la Vecchia Signora suma dos empates.

Los dirigidos por Xabi Alonso se encuentran en la segunda posición con seis puntos y tienen tres triunfos consecutivos. El pasado fin de semana superaron a Getafe (0-1) y en la fecha anterior al Kairat Almat (0-5). Además, en su primera presentación, el cuadro español derrotó al Marsella (2-1).

Al frente, los blancos tendrán a una Vecchia Signora que llega en mal momento. Los dirigidos por Igor Tudor perdieron el pasado fin de semana con Como (2-0) y en la jornada pasada igualaron con Villarreal (2-2). Además, Juventus tiene seis presentaciones sin ganar. El balance es de cinco empates y una derrota. Se ubican en la casilla 23 con seis unidades.

Cabe mencionar que el último duelo entre ambos fue en el pasado Mundial de Clubes y terminó con victoria del Real Madrid por la mínima diferencia. En esta ocasión se esperan más goles, pero nuevamente el cuadro español es claro favorito por su buen momento.

Goles en ambas mitades

Por el poderío ofensivo del Real Madrid, y los problemas en defensa de Juventus, no extrañaría que los dirigidos por Xabi Alonso anoten en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres duelos más recientes en casa, donde destaca el debut en Champions League ante Marsella.

Asimismo, se debe mencionar que Juventus recibió goles en ambas mitades frente al Villarreal (2-2) en la fecha pasada. Mientras que en el debut, Borussia Dortmund le marcó cuatro tantos al cuadro italiano.

Apuesta 1: Real Madrid vs Juventus: Real Madrid anota en ambas mitades - 2.02 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante las actuaciones más recientes del Real Madrid, es probable que este equipo anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cuatro victorias, donde destaca el partido de la fecha pasada frente al débil Kairat Alamty (0-5).

De igual forma, se debe destacar que Juventus recibió más de 2.5 goles ante Dortmund (4-4) en la primera jornada y frente al Inter (4-3) en la Serie A.

Apuesta 2: Real Madrid vs Juventus: Real Madrid anota más de 2.5 goles – 2.60 vía Stake

Olfato goleador

Kylian Mbappé anotó en los últimos ocho partidos del Real Madrid, donde se incluyen las dos presentaciones en Champions League. Por ese motivo, no extrañaría que anote en cualquier momento frente a la Juventus.

El delantero francés ya tiene 15 goles en la temporada entre LaLiga y la Champions League.

Apuesta 3 Real Madrid vs Juventus: Gol de Kylian Mbappé - 1.55 vía Stake

Cuotas: Real Madrid vs Juventus





Resultado Cuotas Real Madrid 1.45 Empate 4.80 Juventus 6.50

Real Madrid vs Juventus: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 25 oportunidades. El balance es de 13 victorias para Real Madrid, 2 empates y 10 triunfos de Juventus. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: