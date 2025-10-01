Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Roma vs Lille, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League que se jugará este jueves 2 de octubre en el Olímpico de Roma.

Pronósticos: Roma vs Lille





Roma anota más de 1.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Roma ganará a cero – 2.80 vía Stake

– 2.80 vía Stake Más de 8.5 córners – 1.75 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Roma vs Lille

Roma recibe la visita del Lille en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Europa League. Ambos equipos saldrán por segunda victoria en la competición, aunque los italianos llegan en gran momento.

Los locales vienen de vencer al Verona (2-0). Además, en la primera fecha, los dirigidos por Gian Piero Gasperini superaron al Niza. Cabe mencionar que la Roma solo tiene una derrota en la actual temporada.

Por su parte, Lille perdió sus últimos dos compromisos en la Ligue 1 ante Lens (3-0) y Lille (0-1), pero en la primera fecha de la Europa League, los franceses dirigidos por Bruno Genesio derrotaron al Brann (2-1) en casa.

Al jugar en casa, y por el buen momento que atraviesa la Roma, no hay duda que es el equipo favorito en este partido.

Goles de la Roma

Por las actuaciones más recientes de la Roma, no extrañaría que los italianos anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos de los dirigidos por Gian Piero Gasperini.

Además, Lille recibió más de 1.5 goles en una de sus dos derrotas más recientes.

Apuesta 1: Roma vs Lille: Roma anota más de 1.5 goles – 1.85 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Por los anteriores resultados del equipo italiano, es probable que consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus seis compromisos entre la Serie A y la Europa League.

Asimismo, Lille no anotó en su derrota del pasado fin de semana frente al Lyon (0-1).

Apuesta 2: Roma vs Lille: Roma ganará a cero – 2.80 vía Stake

Más de 8.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus últimas performances, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas tres presentaciones de la Roma.

De igual manera, en el encuentro de la primera fecha del Lille también se superó esta cantidad de córners.

Apuesta 3: Roma vs Lille: Más de 8.5 córners – 1.75 vía Stake

Cuotas: Roma vs Lille

Resultado Cuotas Roma 1.70 Empate 3.80 Lille 4.90

Roma vs Lille: Enfrentamientos directos

Este será el segundo duelo entre ambos. La primera vez fue un amistoso en 2019 que terminó a favor de los italianos (3-2).