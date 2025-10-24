Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Sporting Cristal vs Los Chankas, correspondiente a un duelo de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este domingo 26 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Los Chankas





Sporting Cristal ganará a cero – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Sporting Cristal ganará ambas mitades - 1.95 vía Stake

- 1.95 vía Stake Sporting Cristal anotará 2.5 goles – 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Los Chankas

Sporting Cristal se enfrenta a Los Chankas en un partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura. Los celestes perdieron la oportunidad de pelear por el campeonato tras la derrota ante Universitario, pero quieren seguir en los primeros puestos, mientras que el cuadro visitante sueña con dar la sorpresa.

Los dirigidos por Paulo Autori vienen de caer frente a Universitario (0-1), mientras que en el último compromiso en casa golearon a Ayacucho (3-0). Los cerveceros se ubican en la cuarta posición de la tabla con 22 unidades.

Por su parte, Los Chankas derrotaron a Juan Pablo II (1-0) en su pasada presentación del Torneo Clausura, mientras que su último encuentro a Alianza Atlético (1-0). Se ubican en la decima casilla con 18 unidades.

Cabe mencionar que, en el pasado semestre, Los Chankas derrotaron a Sporting Cristal (3-1), mientras que Sporting Cristal ganó por goleada en el anterior encuentro en este escenario.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que Sporting Cristal consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos siete compromisos disputados frente a su afición. Además, Los Chankas no marcaron en sus dos derrotas más recientes en el Torneo Clausura.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Los Chankas: Sporting Cristal ganará a cero - 1.72 vía Stake

Ganan ambas mitades

Ante las diferencias entre las plantillas, es probable que Sporting Cristal gane ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus últimos tres triunfos en este escenario. De igual forma, Los Chankas perdieron ambos tiempos en las anteriores dos derrotas fuera de casa.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Los Chankas: Sporting Cristal ganará ambas mitades - 1.95 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de Sporting Cristal, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cuatro presentaciones frente a su afición. Mientras que Los Chankas ya recibieron más de 2.5 goles en la derrota frente a Melgar como visitantes.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Los Chankas: Sporting Cristal anotará 2.5 goles – 1.75 vía Stake.

Cuotas: Sporting Cristal vs Los Chankas





Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.14 Empate 8.20 Los Chankas 15.50

Sporting Cristal vs Los Chankas: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 3 oportunidades. El balance es de 1 victoria de Sporting Cristal, 1 empate y 1 triunfo de Los Chankas. Los resultados de los duelos entre estos clubes fueron los siguientes: