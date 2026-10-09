UTC y Sporting Cristal se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El partido se disputará en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, donde el equipo local buscará frenar a un rival que llega con mejores resultados en sus últimas presentaciones.

Sporting Cristal llega tres victorias consecutivas en el Clausura y consiguió la clasificación a la final de la Copa de la Liga luego de eliminar a AD Tarma. Mientras que UTC tiene seis derrotas al hilo en el campeonato.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Los celestes son claros favoritos.

Pronósticos de UTC vs Sporting Cristal

Ambos equipos marcan: sí – 1.62 vía 1xbet

Más de 3 goles – 2.12 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido de UTC vs Sporting Cristal

Sporting Cristal ganó sus tres últimos partidos del Clausura ante Los Chankas, Deportivo Moquegua y Atlético Grau.

Se marcaron más de 3.5 goles en tres de los anteriores cinco compromisos de los visitantes.

Los celestes derrotaron a UTC (3-2) en el enfrentamiento más reciente.

UTC perdió sus cinco compromisos más recientes del torneo y recibió 15 goles en esa secuencia.

Los cremas del norte llegan con cinco partidos sin ganar en casa.

Análisis y estado de forma: UTC vs Sporting Cristal

UTC atraviesa una etapa complicada en el Torneo Clausura. El equipo cajamarquino perdió sus cinco encuentros más recientes y necesita mejorar su rendimiento defensivo para competir ante Sporting Cristal. Se encuentra en la última casilla de la tabla con solo dos puntos.

Los locales vienen de caer ante Sport Huancayo (3-2) y perdieron su último duelo frente a su afición (1-2). En los seis duelos más recientes UTC recibió 16 goles y anotó 8, por lo que se espera un compromiso con varios tantos.

Por su parte, Sporting Cristal llega con mejores sensaciones después de encadenar tres victorias consecutivas en el Clausura. El equipo celeste superó a Los Chankas (5-0), Deportivo Moquegua (1-2) y Atlético Grau (3-1), recuperando terreno después de dos derrotas previas.

Los celestes se encuentran en la tercera posición con 19 puntos, a tres de la cima. Además, vienen de avanzar a la final de la Copa de la Liga tras superar a AD Tarma.

Nuestra apuesta segura:ambos equipos marcan

Como primera alternativa, se puede elegir que UTC y Sporting Cristal anoten al menos un gol. Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis compromisos disputados por el equipo local tanto en la Liga 1 como la Copa de la Liga.

Además, esto se dio en los dos duelos más recientes de los celestes en el campeonato, así como en seis de los anteriores siete partidos entre ambos.

Apuesta de valor: más de 3 goles

Por los antecedentes más recientes es probable que se anoten más de 3 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco partidos. Esto también se dio en tres de los cinco compromisos más recientes de los celestes.

El historial directo también respalda esta alternativa: los cuatro enfrentamientos más recientes entre ambos superaron los 3 goles. Aunque los antecedentes no garantizan que vuelva a repetirse esa tendencia, sí constituyen un argumento adicional para considerar este mercado.

Cuotas: UTC vs Sporting Cristal

Alineaciones probables de UTC vs Sporting Cristal