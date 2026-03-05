El análisis para los pronósticos PSG vs Mónaco se centra en uno de los partidos más atractivos de la fecha 25 en la Ligue 1. El encuentro se llevará a cabo el 6 de marzo de 2026 en el Parc des Princes, donde el líder del torneo recibe a un rival que ha demostrado ser un oponente complicado en sus últimos enfrentamientos directos.

Pronósticos del PSG vs Mónaco





Empate - 5.85 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí - 1.53 vía Stake

Puntos clave para el partido PSG vs Mónaco

El PSG ha promediado 3.5 goles por partido en sus últimos seis encuentros de liga disputados en el Parc des Princes.

El Mónaco llega a este partido con una racha de seis encuentros de liga sin conocer la derrota.

La forma del Mónaco como visitante ha sido deficiente, con solo tres victorias en 11 partidos disputados en la Ligue 1 esta temporada.

El equipo local ya ha registrado tres derrotas en la presente campaña de la Ligue 1, una más que en toda la temporada anterior.

Análisis y estado de forma: PSG vs Mónaco

El equipo parisino llega como líder de la Ligue 1, con una ventaja de cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor. Su rendimiento en casa es sólido, habiendo ganado nueve de sus últimos diez partidos de liga en su estadio. Sin embargo, su atención podría estar dividida, ya que tienen un compromiso crucial por la Champions League contra el Chelsea en el horizonte, lo que podría influir en su enfoque para este duelo local.

Por su parte, el Mónaco se encuentra en un proceso de ascenso en la tabla, actualmente en la séptima posición y acumulando cinco partidos de liga sin perder, con tres victorias consecutivas. Aunque fueron eliminados recientemente por el PSG en la Champions League, demostraron su capacidad para competir al anotar cuatro goles en la eliminatoria. Su racha positiva y su buen rendimiento defensivo reciente (solo tres goles en contra en los últimos cinco partidos) les otorgan credibilidad.

Nuestra apuesta segura: Empate

A pesar del favoritismo del equipo local, las cuotas para su victoria ofrecen un valor limitado si se consideran los resultados recientes entre ambos. El PSG no ha logrado vencer al Mónaco en dos de sus últimos tres enfrentamientos. Recientemente, el Mónaco consiguió un empate 2-2 en este mismo estadio, demostrando su capacidad para neutralizar al líder. La consistencia del Mónaco, que ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles en la liga, respalda la viabilidad de un resultado igualado.

Apuesta 1: PSG vs Mónaco: Empate - 5.85 vía Stake

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El Mónaco ha demostrado ser uno de los pocos equipos capaces de generar problemas ofensivos al PSG, empleando una estrategia de contraataque efectiva. Dado que tres de los últimos cinco duelos directos han visto goles de ambos lados, incluyendo los dos más recientes, existe una alta probabilidad de que esta tendencia se repita. La posible rotación o distracción del PSG por su calendario europeo aumenta las opciones de que el equipo visitante encuentre espacios para anotar.

Apuesta 2: PSG vs Mónaco: Ambos equipos anotan: Sí - 1.53 vía Stake

Comparativa de cuotas PSG vs Mónaco

Resultado Cuota PSG 1.34 Empate 5.85 Mónaco 7.40

Alineaciones probables PSG vs Mónaco