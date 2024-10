¿Qué es el Spread en apuestas deportivas?

A diferencia del hándicap, es un tipo de apuesta en el que se otorga una ventaja o desventaja a un equipo para ajustar las cuotas, en el spread, también conocido como ‘línea de puntos’, hay un margen en lugar de un valor fijo sobre el que se hace el pronóstico. Este tipo de apuesta es muy común en las apuestas deportivas en Inglaterra y Estados Unidos, siendo especialmente popular en el fútbol americano (NFL) y la NBA.

El spread en apuestas representa una ventaja o desventaja virtual con la que un equipo inicia el evento, igualando las cuotas de ambos equipos. Los apostadores suelen recurrir al spread cuando la cuota del favorito es baja, aumentando así la cuota al conceder una ventaja previa. En este artículo revisamos

Plataformas recomendadas para realizar Spread en apuestas

Los eventos con un claro favorito suelen atraer menos atención de los apostadores. Para apostar utilizando el spread en apuestas, es recomendable optar por casas de apuestas de nivel medio o alto, que ofrezcan buenas condiciones y cuotas.

Operadores como bet365, Betano, Jugabet o 1xbet proporcionan excelentes opciones para eventos principales y desarrollaron una especialización en juegos secundarios. En estos duelos, donde hay una marcada diferencia entre los equipos, el spread en apuestas se convierte en una gran oportunidad para sacar ventaja.

¿Cómo se apuesta al Spread?

La clave para utilizar el spread en apuestas deportivas es contar con toda la información disponible y detectar cualquier ventaja en las cuotas que ofrezca la casa de apuestas, basadas en su evaluación del riesgo en cada mercado. Veamos un ejemplo hipotético para comprender mejor este concepto:

En un partido de semifinales de un torneo internacional entre Brasil y Bolivia, Brasil es el equipo favorito y local. La casa de apuestas propone la siguiente línea de puntos:

Brasil -2.50 a cuota 1.90

Bolivia +2.50 a cuota 1.90

Esto significa que, para que nuestra apuesta por Brasil sea ganadora, deberá vencer por al menos 3 goles. Si apostamos por Bolivia, bastará con que no pierda por más de 2 goles para obtener ganancias.

En este tipo de apuestas es fundamental analizar no solo el rendimiento reciente de ambos equipos, sino también factores como las bajas de jugadores clave, la condición física o la estrategia de juego que pueden influir en el resultado. Además, aprovechar las variaciones en las cuotas ofrecidas por diferentes operadores puede marcar la diferencia al obtener el máximo valor por cada apuesta realizada. Estar atento a estos pequeños detalles es lo que puede convertir una apuesta con spread en una jugada exitosa.

Estrategias para apostar en Spread

No hay un modo infalible de usar el spread en apuestas, sin embargo, si somos lo bastante listos y tenemos buen olfato matemático, podremos aprovechar la línea de puntos a nuestro favor y aumentar nuestras posibilidades de obtener una victoria.

A continuación, te presentamos 5 estrategias que los verdaderos profesionales de las apuestas utilizan para maximizar el potencial de su spread en apuestas:

Seguir los eventos en directo y buscar debilidades: A veces podemos anticipar lo que será una goleada en los primeros minutos de juego, en cuyo caso marcar un spread alto nos garantizará una buena cuota. Saber reconocer una oportunidad: La expulsión de una figura clave o del arquero en los primeros minutos puede abrir una ventana ideal para ajustar nuestro spread y aumentar las probabilidades de éxito. Analizar las tendencias de los equipos: Identificar patrones como la tendencia de ciertos equipos a marcar más en la segunda mitad o a rendir mejor en casa puede ayudarnos a ajustar el spread con mayor precisión. Aprovechar el spread en vivo: Las casas de apuestas ajustan el spread en tiempo real según el desarrollo del juego. Aprovechar esos cambios puede ser clave para tomar ventaja sobre las cuotas originales. Comparar spreads entre casas de apuestas: Las cuotas y líneas de puntos pueden variar ligeramente entre operadores, por lo que comparar varias casas de apuestas antes de hacer una jugada puede ayudarnos a encontrar la mejor oferta posible.

Algunas de las mejores casas de apuestas para jugar

Por lo general, las mejores casas para hacer spread en apuestas deportivas son las mismas que ofrecen una mayor profundidad y variedad de mercados en eventos en vivo. En nuestra experiencia, en lo que respecta a fútbol, y en particular a la Liga 1 peruana, operadores como Betsson e Inkabet llevan la delantera. Para otros deportes como fútbol americano y baloncesto, Betano y Solbet son mejores. Para eSports, definitivamente 1xBet lo tiene todo.

Ventajas y desventajas del Spread

Hacer spread en apuestas deportivas no está exento de riesgos, no obstante, tiene algunas ventajas que si somos conocedores profundos de cualquier deporte y de los equipos que están en el terreno de juego, van a jugar siempre a nuestro favor. A continuación, te presentamos un resumen de lo que deberías tener en cuenta.

Ventajas Desventajas Ideal para disminuir el riesgo de una apuesta.

Podemos aumentar nuestras cuotas y ganancias.

Nos permite tener mayor control sobre nuestra selección.

No suele haber restricciones para usar el spread en bonos. Tendremos que ser verdaderos conocedores para hacer un spread exitoso.

Aunque nuestra selección sea acertada, podemos quedarnos cortos con el spread.

Spread en Apuestas en vivo

Las oportunidades para hacer spread en apuestas en vivo son mucho mayores, ya que por lo general los algoritmos de las casas de apuestas suelen tardar en actualizar sus cuotas varios minutos después de que ha iniciado un evento deportivo.

En ese sentido, si tenemos un ojo clínico y podemos identificar que hoy la selección de Argentina juega particularmente bien ante Perú, podemos hacer nuestro spread anticipando que se tratará de una goleada aun cuando no se hayan marcado goles todavía.

En fútbol en particular, hay dos operadores que nos resultarán muy útiles para hacer nuestras apuestas spread: Betsson e Inkabet. Sin embargo, nosotros mantendríamos en el radar también a 1XBet, que suele ofrecer buenas oportunidades.

Conclusiones

Más allá de que decidas o no entrar en la tendencia del spread en apuestas deportivas, lo más importante es mantener una perspectiva clara y no dejarte llevar únicamente por cuotas infladas. Aunque las cuotas más altas pueden parecer tentadoras, es crucial recordar que, a mayor cuota, mayor es el riesgo de que la apuesta no resulte favorable. Siempre evalúa cuidadosamente las circunstancias del evento y no apuestes solo por la emoción del momento.

Además, el spread puede ser una herramienta valiosa para mejorar tus posibilidades de éxito, pero su uso adecuado requiere análisis y una comprensión profunda de los equipos o jugadores involucrados. No olvides que, aunque el spread puede equilibrar las cuotas entre favoritos y no favoritos, esto no elimina por completo el riesgo. Considera factores adicionales como las condiciones del juego, el rendimiento reciente de los equipos y posibles imprevistos durante el evento.

Finalmente, es recomendable tener una estrategia clara y no apostar más de lo que estás dispuesto a perder. Utiliza el spread de forma responsable y combina tu análisis con un buen manejo del bankroll para maximizar tus resultados y disfrutar del proceso sin poner en riesgo tu estabilidad financiera.

¿Puede hacerse spread en apuestas de cualquier deporte?

Siempre que estemos hablando de una casa de apuestas deportivas relativamente importante, tendrás la posibilidad de hacer spread en cualquier deporte. Te recomendamos que antes de hacer tus proyecciones te asegures de su disponibilidad.

¿Qué pasa si me quedo corto con el spread que proyecté?

Es triste decirlo de una manera tan taxativa, pero simplemente tu apuesta será cerrada como perdedora y tu selección le transferirá el saldo que hayas fijado a la cuenta del operador.

¿Puedo utilizar mi bono de bienvenida para hacer apuestas en spread?

Por lo general sí. No existen mayores restricciones en los bonos de apuestas deportivas para ser utilizados en spread, sin embargo, siempre te recomendamos leer con atención los términos y condiciones antes de probar suerte.