Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Manchester United vs Manchester City, un duelo de la jornada 22 de la Premier League que se jugará este sábado 17 de enero en Old Trafford.

Pronósticos: Manchester United vs Manchester City





Ambos equipos anotan - 1.45 vía Betano

Más de 9.5 tiros al arco - 1.75 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Análisis de apuestas Manchester United vs Manchester City

Manchester United y Manchester City se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada 22 de la Premier League. Los locales quieren acercarse a los puestos de clasificación a copas europeas, mientras que el cuadro de Pep Guardiola necesita recuperar terreno en la lucha por el título.

Los Diablos Rojos tendrán el debut como entrenador de Michael Carrick tras la salida de Ruben Amorim. Manchester United tiene tres empates al hilo en el campeonato y en la fecha pasada igualaron con Burnley (2-2). Se ubica en la séptima casilla con 32 unidades, a tres de la zona Champions. Además, los locales se despidieron de la FA Cup ante Brighton (1-2).

Por su parte, Manchester City empató con Brighton (1-1) en la fecha anterior. Los Citizens se ubican en la segunda posición con 43 puntos, a seis del Arsenal. Este equipo de Guardiola viene de superar al Exeter (10-1) en la FA Cup y al Newcastle (0-2) en la EFL.

Cabe mencionar que Manchester City derrotó al United (3-0) en el pasado enfrentamiento, pero el último choque en este escenario culminó con un empate sin goles. En esta ocasión, los Citizens son claros favoritos, pero se debe considerar que los locales tienen nuevo entrenador, por lo que se espera una buena respuesta de la plantilla roja.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en nueve de las últimas diez presentaciones del Manchester United entre todas las competiciones.

Asimismo, tres de los anteriores cuatro partidos del Manchester City culminaron sin valla invicta. Esto también se dio en tres de los pasados cinco enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Manchester United vs Manchester City: Ambos equipos anotan - 1.45 vía Betano

Remates al arco

Ante las últimas presentaciones de ambos equipos, no extrañaría que se realicen más de 9.5 tiros a portería. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro compromisos de los Diablos Rojos en la temporada.

De igual manera, ese pronóstico se cumplió en dos de los pasados tres encuentros del Manchester City.

Apuesta 2: Manchester United vs Manchester City: Más de 9.5 tiros al arco - 1.75 vía Betano

Acción desde las esquinas

Se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en tres de los anteriores cinco encuentros del Manchester United, por lo que esta historia podría repetirse. Eso también se dio en cuatro de los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Pep Guardiola.

Apuesta 3: Manchester United vs Manchester City: Más de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Resultado Cuotas Manchester United 3.50 Empate 3.80 Mianchester City 2.00

Manchester United vs Manchester City: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 197 oportunidades. El balance es de 80 victorias del Manchester United, 54 empates y 62 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: