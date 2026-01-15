Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Nottingham Forest vs Arsenal, un duelo de la jornada 22 de la Premier League que se jugará este sábado 17 de enero en el City Ground.

Arsenal total superior 1.5 - 1.70 vía Stake

Arsenal ganará a cero - 2.45 vía Stake

Medio Tiempo/ Tiempo completo - Arsenal- 2.45 vía Stake

Análisis de apuestas Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest se verá las caras con Arsenal en un compromiso correspondiente a la fecha 22 de la Premier League. Los visitantes buscan su sexta victoria al hilo en el campeonato, mientras que el cuadro de casa sueña con salir de su mal momento.

Los dirigidos por Mikel Arteta igualaron sin goles en la jornada anterior del campeonato y superaron al Bournemouth (2-3) en la anterior visita en Premier League. Se ubican en la cima con 49 puntos. Además, vienen de eliminar al Portsmouth (1-4) en la FA Cup, mientras que en la ida de la semifinal de la EFL superaron al Chelsea (2-3).

Por su parte, Nottingham Forest cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas tras derrotar al West Ham (1-2) en la fecha pasada. Mientras que en FA Cup empató con Wrexham (3-3) y perdió en penales. Este equipo se encuentra en la casilla 17 con 21 unidades.

Cabe mencionar que Arsenal ganó cuatro de los cinco enfrentamientos más recientes. Se espera que esa historia se repita por la actualidad de ambos equipos. También todo apunta a un compromiso con más de 2.5 goles.

Goles del Arsenal

Por los antecedentes más recientes es probable que Arsenal anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimos seris compromisos. Además, Nottingham Forest recibió más de 1.5 goles en sus anteriores tres derrotas en Premier League.

Asimismo, esto se dio en cuatro de los pasados cinco compromisos entre ambos clubes.

Apuesta 1: Nottingham Forest vs Arsenal: Arsenal total superior 1.5 - 1.70 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Por el poderío del Arsenal, y su buen momento, no extrañaría que los Gunners consigan la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres enfrentamientos más recientes con Nottingham Forest.

De igual manera, el cuadro local no marcó en dos de las últimas cuatro derrotas.

Apuesta 2: Nottingham Forest vs Arsenal: Arsenal ganará a cero - 2.45 vía Stake

Dominio del Arsenal

Por las diferencias entre ambos equipos, es probable que Arsenal culmine arriba en el marcador al final del primer tiempo y en el cierre del duelo. Esto se dio en las últimas dos presentaciones de los dirigidos por Arteta.

Además, ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 3: Nottingham Forest vs Arsenal: Medio Tiempo/ Tiempo completo - Arsenal- 2.45 vía Stake

Resultado Cuotas Nottingham Forest 5.85 Empate 4.35 Arsenal 1.53

Nottingham Forest vs Arsenal: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 108 oportunidades. El balance es de 29 victorias del Nottingham Forest, 23 empates y 56 triunfos del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: