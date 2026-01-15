Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Udinese vs Inter, un duelo de la jornada 21 de la Serie A que se jugará este sábado 17 de enero en el Estadio Friuli (Bluenergy Stadium).

Pronósticos: Udinese vs Inter





Ambos equipos marcan - 1.89 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.67 vía Te Apuesto

Menos de 9.5 córners - 1.67 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Udinese vs Inter

Udinese recibe la visita del líder, Inter, en un interesante partido de la jornada 21 de la Serie A. Los locales no viven su mejor momento y empataron sus últimas dos presentaciones frente a su afición, mientras que el Inter llega con cuatro triunfos en sus cinco duelos más recientes en el campeonato.

Los blanquinegros vienen de empatar con Pisa (2-2) y solo tienen tres victorias en sus últimos nueve compromisos en la Serie A. Udinese se ubica en la décima posición de la clasificación con 26 puntos, solo uno por debajo del Bolonia (9°).

Por su lado, Inter es líder del campeonato con 46 unidades. Los Neroazzurros derrotaron al Lecce (1-0) entre semana en una fecha postergada y vencieron al Parma (0-2) en su anterior presentación fuera de casa.

Un punto a tomar en cuenta es que el Inter ganó cinco de los seis enfrentamientos más recientes con este rival, aunque la derrota de los Neroazzurros ante Udinese fue justamente en el primer duelo entre ambos de la temporada (1-2).

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos del Udinese. Asimismo, también se dio en dos de las pasadas cuatro presentaciones de los dirigidos por Christian Chivu.

De igual forma, ambas escuadras marcaron en cuatro de los últimos cinco partidos entre Udinese e Inter.

Apuesta 1: Udinese vs Inter: Ambos equipos marcan - 1.89 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Ante los resultados más recientes de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos duelos del Udinese, así como en dos de las anteriores cuatro presentaciones de los neroazzurros.

Asimismo, esto se dio en ocho de los últimos nueve compromisos entre ambos.

Apuesta 2: Udinese vs Inter: Más de 2.5 goles - 1.67 vía Te Apuesto

Menos de 9.5 córners

En dos de los tres duelos más recientes de Udinese, se cobraron menos de 9.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse. Ese pronóstico también se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones de los líderes de la Serie A.

Apuesta 3: Udinese vs Inter: Menos de 9.5 córners - 1.67 vía Te Apuesto

Cuotas Udinese vs Inter





Resultado Cuotas Udinese 7.19 Empate 4.36 Inter 1.45





Udinese vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 118 oportunidades. El balance es de 25 victorias del Udinese, 31 empates y 62 triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: