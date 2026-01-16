Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de la Real Sociedad vs Barcelona, un duelo de la jornada 20 de LaLiga que se jugará este domingo 18 de enero en Anoeta.

Pronósticos: Real Sociedad vs Barcelona

Análisis de apuestas Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad se enfrenta al Barcelona en un duelo de la jornada 20 de LaLiga. Los blaugranas quieren extender su buen momento para mantener su ventaja en la cima de la clasificación, mientras que el cuadro local buscará acercarse a la lucha por los puestos europeos.

Los locales vencieron al Getafe (1-2) en la fecha pasada y empataron con Atlético de Madrid (1-1) en su anterior presentación ante su afición. Los dirigidos por Pellegrino Matarazzo se encuentran en la decimoprimera posición con 21 puntos. Además, los donostiarras eliminaron en la Copa del Rey entre semana al Osasuna en penales.

Por su parte, Barcelona llega con 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones. En la pasada jornada, los blaugranas vencieron al Espanyol (0-2), mientras que en la final de la Supercopa derrotaron al Real Madrid (3-2) y al Racing de Santander (0-2) en la Copa del Rey. Los dirigidos por Hansi Flick se ubican en la cima con 49 unidades.

Cabe mencionar que los catalanes ganaron cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos. Se espera que esta historia se repita ante el buen momento de los líderes, así como también varios goles.

Goles blaugranas

Ante el poderío ofensivo de los dirigidos por Flick, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos. Además, eso se dio en uno de los anteriores dos duelos entre ambos.

También se debe mencionar que la Real Sociedad recibió más de 2.5 goles en una de las pasadas dos derrotas en Anoeta.

Barcelona abre el marcador

Los catalanes anotaron el primer gol en sus últimos siete partidos, por lo que esto podría repetirse en Anoeta. Asimismo, ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos.

De igual manera, los vascos recibieron el primer tanto en dos de sus pasadas tres derrotas en LaLiga.

Acción desde las esquinas

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha, no extrañaría que se cobren más de 10.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones más recientes de la Real Sociedad, así como en cuatro de los últimos cinco duelos de los blaugranas.

También, esto se dio en los anteriores tres encuentros entre ambos clubes.

Real Sociedad vs Barcelona: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 176 oportunidades. El balance es de 35 victorias de la Real Sociedad, 36 empates y 105 triunfos del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: