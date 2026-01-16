Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Real Madrid vs Levante, un duelo de la jornada 20 de LaLiga que se jugará este sábado 17 de enero en el Bernabéu.

Triunfo del Real Madrid y no anotan ambos equipos - 1.91 vía Betano

Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

Real Madrid gana ambos tiempos - 2.02 vía Betano

Análisis de apuestas Real Madrid vs Levante

Real Madrid se medirá al Levante en un duelo correspondiente a la fecha 20 de LaLiga. Los blancos no quieren perder más terreno en la lucha por el título y aspiran levantar cara tras la eliminación en Copa del Rey. Por su parte, los visitantes tienen tres presentaciones al hilo sin perder e intentarán dar una sorpresa.

Los Merengues vencieron al Betis (5-1) en su último duelo liguero, pero vienen de caer frente al Barcelona (3-2) en la final de la Supercopa y con Albacete (3-2) en la Copa del Rey. Este será el primer compromiso del Real Madrid en el campeonato bajo el mando de Álvaro Arbeloa.

El equipo blanco se encuentra en la segunda posición de la clasificación con 45 puntos, a cuatro del líder Barcelona. Además, tiene cuatro unidades más que Villarreal (3°), por lo que también necesita alejarse del Submarino Amarillo.

Por su parte, Levante empató dos de sus tres duelos más recientes. Los Granotas vienen de igualar con Espanyol (1-1) y se ubican en la decimonovena posición con 14 unidades.

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, los blancos golearon al Levante (1-4). En esta oportunidad, la escuadra local llega dolida y sus rivales pueden “pagar los platos rotos”, por lo que se espera un contundente triunfo local.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, y la necesidad que tienen los blancos de levantar cara, no extrañaría que logren un triunfo con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cinco victorias en casa tomando en consideración todas las competiciones.

Además, Levante no marcó en sus últimas cuatro derrotas en LaLiga.

Apuesta 1: Real Madrid vs Levante: Triunfo del Real Madrid y no anotan ambos equipos - 1.91 vía Betano

Goles merengues

Se espera que el Real Madrid salga con todo al ataque, por lo que podría anotar más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres victorias más recientes de los blancos en el Bernabéu. Asimismo, se dio en los anteriores tres enfrentamientos entre ambos.

De igual manera, se debe mencionar que Levante recibió tres goles en su última visita a Madrid cuando los granotas se midieron al Atlético (3-1).

Apuesta 2: Real Madrid vs Levante: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

Madrid gana ambos tiempos

Es probable que el Real Madrid gane ambos tiempos por las diferencias entre las plantillas, la necesidad de los blancos y el fútbol que suelen mostrar en casa. Ese pronóstico se cumplió en sus tres triunfos más recientes frente a su afición.

Igualmente, eso se dio en el encuentro entre ambos de la primera vuelta de LaLiga.

Apuesta 3: Real Madrid vs Levante: Real Madrid gana ambos tiempos - 2.02 vía Betano

Resultado Cuotas Real Madrid 1.15 Empate 8.25 Levante 17.50





Real Madrid vs Levante: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 35 oportunidades. El balance es de 25 victorias del Real Madrid, 4 empates y 6 triunfos del Levante. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: