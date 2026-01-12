Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Napoli vs Parma, un duelo reprogramado de la jornada 16 de la Serie A que se jugará este miércoles 14 de enero en el Estadio Diego Armando Maradona.

Pronósticos: Napoli vs Parma





Más de 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Napoli gana sin recibir goles - 1.90 vía Stake

Napoli anotará en ambas mitades - 2.10 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Napoli vs Parma

Napoli recibe la visita del alicaído Parma en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de la Serie A. Los dirigidos por Antonio Conte no quieren perder más terreno en la lucha por el campeonato, mientras que el cuadro visitante necesita sumar para alejarse de la zona de descenso.

Los locales se ubican en la tercera casilla con 39 puntos, a cuatro del líder Inter. Justamente vienen de empatar con los Neroazzurros (2-2) el pasado fin de semana. Además, los napolitanos igualaron con ese mismo marcador en la anterior presentación como local frente al Verona.

Por su parte, Parma perdió dos de sus cinco compromisos más recientes. Los visitantes vienen de superar al Lecce (1-2), pero no pudieron con Inter en la anterior presentación frente a su afición. Los dirigidos por el español Carlos Cuesta se encuentran en la casilla 14 con 21 unidades.

Cabe mencionar que Napoli ganó tres de los cuatro duelos más recientes ante este rival, pero en su último enfrentamiento igualaron sin goles. Ante la realidad de ambos equipos, los locales son claros favoritos. De igual manera, todo apunta a un partido con varios goles.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones del Napoli, así como en cuatro de sus últimos cinco compromisos en casa por la Serie A.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en tres de las pasadas cinco presentaciones del Parma en el campeonato.

Apuesta 1: Napoli vs Parma: Más de 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Napoli no recibió goles en sus cuatro victorias más recientes, por lo que esta historia podría repetirse. Además, este equipo dejó la valla invicta ante Parma en tres de los anteriores cuatro enfrentamientos.

Por su parte, Parma no marcó en tres de sus últimas cuatro derrotas en la Serie A.

Apuesta 2: Napoli vs Parma: Napoli gana sin recibir goles - 1.90 vía Stake

Gol en ambas mitades

Ante el estilo de juego del Napoli, y el fútbol que ha mostrado en la actual temporada, es probable que los de Conte anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimos seis compromisos.

Cabe resaltar que Parma, en tres de sus últimas cuatro derrotas, recibió goles en ambos tiempos.

Apuesta 3: Napoli vs Parma: Napoli anotará en ambas mitades - 2.10 vía Stake

Cuotas Napoli vs Parma





Resultado Cuotas Napoli 1.32 Empate 5.20 Parma 9.80

Napoli vs Parma: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 42 oportunidades. El balance es de 19 victorias del Napoli, 8 empates y 15 triunfos del Parma. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: