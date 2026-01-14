Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Como vs Milan, un duelo reprogramado de la jornada 16 de la Serie A que se jugará este jueves 15 de enero en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

Pronósticos: Como vs Milan





Más de 2.5 goles - 2.05 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.75 vía Betano

Más de 8.5 córners - 1.75 vía Betano

Análisis de apuestas Como vs Milan

Como recibe la visita del Milan en un duelo reprogramado de la jornada 16 de la Serie A. Se trata de un partido muy interesante porque se verán las caras el segundo con el sexto de la clasificación. Además, ambos tienen cuatro presentaciones al hilo sin perder.

Los locales vienen de empatar en casa con Bolonia, con lo que cortaron una racha de tres triunfos consecutivos. Los dirigidos por Cesc Fabregas se ubican en la sexta casilla con 34 puntos, solo cinco por debajo de Roma y Napoli.

Por su parte, Milan llega con dos empates consecutivos por el mismo marcador (1-1) frente al Genoa en casa y Fiorentina como visitante. Los Rossoneros se ubican en la segunda posición con 40 unidades, apenas a tres del líder Inter.

Cabe mencionar que Milan ganó los dos partidos ante este rival en la temporada pasada por el mismo marcador. En esta ocasión, los dirigidos por Massimiliano Allegri aparecen nuevamente como favoritos, pero se debe tomar en consideración que Como está invicto como local en la temporada.

Más de 2.5 goles

Por el estilo de ambos equipos, y sus antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores seis presentaciones del Como y en los dos enfrentamientos de la temporada pasada.

También esto se dio en dos de las tres victorias más recientes del Milan.

Apuesta 1: Como vs Milan: Más de 2.5 goles - 2.05 vía Betano

Duelo sin valla invicta

Debido a los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en el último duelo del Como y en las anteriores dos presentaciones de los Rossoneros en la actual campaña de la Serie A.

Asimismo, ambos equipos marcaron en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre Como y Milan.

Apuesta 2: Como vs Milan: Ambos equipos anotan - 1.75 vía Betano

Más de 8.5 córners

Se cobraron más de 8.5 tiros de esquina en los últimos cinco compromisos del Milan, por lo que esa historia podría repetirse. Además, se superó esa cifra en dos de las cinco presentaciones más recientes del Como, donde se incluye el enfrentamiento con la Roma.

Apuesta 3: Como vs Milan: Más de 8.5 córners - 1.75 vía Betano

Cuotas: Como vs Milan





Resultado Cuotas Como 2.95 Empate 3.25 Milan 2.50





Como vs Milan: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 28 oportunidades. El balance es de 15 victorias del Milan, 10 empates y 3 triunfos del Como. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: