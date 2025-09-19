Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Real Madrid vs Espanyol, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga que se disputará este sábado 20 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Espanyol





Real Madrid anotará en ambas mitades – 1.67 vía Stake

– 1.67 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Gol de Kylian Mbappé – 1.55 vía Stake

Análisis de apuestas Real Madrid vs Espanyol

Real Madrid recibe la visita del Espanyol en un duelo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga. Los blancos han ganado todos sus partidos en el arranque de la temporada, pero el cuadro periquito está invicto y sueña con sumar en el Bernabéu.

Los dirigidos por Xabi Alonso vencieron en la jornada anterior a la Real Sociedad (1-2) mientras que en la Champions League superaron en el debut al Marsella por el mismo marcador. Se ubican en la cima de la clasificación con 12 puntos y solo dos goles en contra.

Por su parte, el Espanyol es tercero en la tabla con 10 puntos, los mismos que el FC Barcelona. Los Periquitos llegan con tres victorias consecutivas. El pasado fin de semana, los dirigidos por Manolo González superaron al Mallorca (3-2).

Cabe mencionar que, en la pasada temporada, Real Madrid goleó al Espanyol en el Bernabéu (4-1). Para esta ocasión no se espera un triunfo contundente, aunque los merengues obviamente llegan como los favoritos.

Goles en ambos tiempos

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Real Madrid anote al menos un gol en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cuatro partidos, así como en dos de los tres duelos más recientes entre ambos.

Asimismo, el Espanyol recibió goles en ambos tiempos ante Mallorca en la fecha pasada.

Apuesta 1: Real Madrid vs Espanyol: Real Madrid anotará en ambas mitades – 1.67 vía Stake

Goles de ambos equipos

Ante las actuaciones más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Esto se dio en los últimos tres encuentros del Real Madrid, así como en tres de los anteriores cuatro compromisos de los periquitos.

De igual manera, ambos equipos anotaron en tres de los anteriores cuatro choques entre Real Madrid y Espanyol.

Apuesta 2:Real Madrid vs Espanyol: Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

Olfato goleador

Kylian Mbappé sigue indetenible en este arranque de temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero francés viene de marcar un doblete en la Champions League y ya tiene cuatro tantos en LaLiga, donde se incluye el gol del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad.

Apuesta 3: Real Madrid vs Espanyol:Gol de Kylian Mbappé – 1.55 vía Stake

Cuotas: Real Madrid vs Espanyol

Resultado Cuotas Real Madrid 1.22 Empate 6.10 Espanyol 14.50

Real Madrid vs Espanyol: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 187 oportunidades. El balance es de 112 victorias del Real Madrid, 34 empates y 41 triunfos del Espanyol. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: