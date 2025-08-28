Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Real Madrid vs Mallorca, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga que se disputará este sábado 30 de agosto en el Santiago Bernabéu.

Análisis de apuestas Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid se verá las caras con Mallorca en un partido correspondiente a la tercera fecha de LaLiga. Los blancos ganaron sus primeros dos compromisos en la temporada, mientras que el cuadro visitante suma un solo punto.

Los dirigidos por Xabi Alonso vienen de vencer al Osasuna (1-0) y Real Oviedo (0-3). Además, no recibieron goles en sus tres encuentros más recientes. Los merengues se ubican en la sexta posición con 6 puntos.

Por su parte, Mallorca cayó en la primera fecha ante Barcelona (0-3) e igualó con Celta de Vigo (1-1) en la pasada jornada y se ubica en la decimosexta casilla con un punto, por lo que buscará dar la sorpresa para conseguir su primer triunfo.

Es importante tomar en cuenta que el Real Madrid derrotó a este rival en los últimos dos partidos. El compromiso de la temporada pasada en el Bernabéu terminó a favor de los blancos por un solo gol de diferencia (2-1).

El Real Madrid aparece como el claro favorito al jugar en casa y por su buen comienzo. Asimismo, se espera un duelo con varios goles.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que el Real Madrid consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimos seis triunfos, donde se incluye las dos jornadas ligueras.

Además, esto se dio en tres de los anteriores cuatro encuentros de los blancos frente al Mallorca.

Apuesta 1: Real Madrid vs Mallorca: Real Madrid gana a cero – 1.78 vía Te Apuesto

Goles blancos

Ante el poderío ofensivo del Real Madrid, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en dos de las anteriores tres victorias. Además, también se cumplió el pronóstico en el triunfo de los blancos ante Mallorca en la Supercopa de la temporada pasada.

De igual manera, los bermellones recibieron más de 2.5 goles en sus últimas dos derrotas.

Apuesta 2:Real Madrid vs Mallorca: Real Madrid anota más de 2.5 goles – 1.92 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Kylian Mbappé comenzó con todo la temporada, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. El ariete francés viene de conseguir un doblete frente al Real Oviedo y cuatro goles en los tres duelos más recientes de los blancos.

Apuesta 3: Real Madrid vs Mallorca: Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.51 vía Te Apuesto

Cuotas: Real Madrid vs Mallorca

Resultado Cuotas Real Madrid 2.14 Empate 6.21 Mallorca 15.20

Real Madrid vs Mallorca: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 75 entre ambos. El balance es de 46 victorias para el Real Madrid, 13 empates y 16 triunfos del Mallorca. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: