Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el Real Madrid vs Marsella, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League que se disputará este martes 16 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Marsella





Real Madrid anota más de 1.5 goles – 1.32 vía Stake

Real Madrid ganará a cero – 2.65 vía Stake

Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.65 vía Stake

Análisis de apuestas Real Madrid vs Marsella

Real Madrid se medirá en casa al Marsella en un duelo de la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Los blancos quieren extender su gran arranque de temporada, mientras que los franceses sueñan con rescatar al menos un punto del Bernabéu.

Los dirigidos por Xabi Alonso tienen cuatro victorias al hilo en este inicio de temporada y vienen de superar a la Real Sociedad en Anoeta (1-2). Cabe mencionar que este equipo tiene hambre de revancha tras su eliminación en cuartos de final ante el Arsenal.

Por su parte, Marsella tiene dos victorias e igual número de derrotas en la Ligue 1. Los dirigidos por Roberto de Zerbi vencieron el pasado fin de semana al Lorient (4-0) e intentarán mostrar su mejor versión en la capital española.

Ante el fútbol que ha mostrado el Real Madrid en LaLiga, y la fortaleza de la localía, no extrañaría que consigan los tres puntos. Además, se espera un partido muy abierto por el estilo de juego que tienen ambos equipos.

Más de 1.5 goles merengues

Por las actuaciones más recientes del Real Madrid, es probable que este equipo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cuatro partidos en la temporada, así como en los cuatro duelos ante este rival.

Además, Marsella recibió más de 1.5 goles en una de sus cuatro presentaciones en la campaña.

Triunfo con valla invicta

Ante la superioridad del Real Madrid en casa, y sus anteriores resultados, no extrañaría que los de Xabi se queden con la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus cuatro triunfos en LaLiga.

De igual forma, esto se dio en el último duelo entre ambos en el Bernabéu. Además, se debe señalar que Marsella no recibió goles en sus dos derrotas en la temporada.

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé arrancó con todo la temporada, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. El francés tiene cuatro goles en LaLiga y anotó en tres de las cuatro victorias de los dirigidos por Xabi Alonso.

Además, Donatello anotó en los dos compromisos de Francia en las eliminatorias europeas al Mundial 2026.

Cuotas: Real Madrid vs Marsella

Resultado Cuotas Real Madrid 1.36 Empate 5.70 Marsella 7.75

Real Madrid vs Marsella: Enfrentamientos directos

Este será el quinto partido entre ambos equipos. El balance es de 4 triunfos del Real Madrid. Los resultados de esos cuatro encuentros fueron los siguientes: