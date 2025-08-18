Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Real Madrid vs Osasuna, correspondiente a la primera jornada de LaLiga que se jugará este martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Osasuna





Real Madrid gana a cero – 1.92 vía Te Apuesto

– 1.92 vía Te Apuesto Real Madrid anota más de 2.5 goles – 1.95 vía Te Apuesto

– 1.95 vía Te Apuesto Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.61 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid se enfrenta al Osasuna en el último duelo de la primera jornada de LaLiga. Este compromiso no se disputó el pasado fin de semana por los pocos días de pretemporada del cuadro merengue tras su participación en el Mundial de Clubes,

Este será el primer duelo en casa de los blancos dirigidos por Xabi Alonso. Además, el Real Madrid buscará esta temporada retomar su mejor versión para pelearle el campeonato a un Barcelona que quiere revalidar el título.

Los merengues vienen de vencer al Tirol de Austria (4-0) en su único amistoso de pretemporada. Además, en el Mundial de Clubes terminaron con un balance de cuatro victorias, un empate y la derrota frente al PSG (4-0) en semifinales.

Por su parte, Osasuna empató con el Freiburg (2-2) en el cierre de su pretemporada. En los amistosos, los Rojillos terminaron con récord de dos empates, una victoria y tres derrotas. Cabe mencionar que, en LaLiga pasada, este equipo peleó por entrar en los puestos europeos.

Un punto a tomar en cuenta es que el Real Madrid goleó a este rival en sus últimos dos enfrentamientos en el Bernabéu. No extrañaría que la historia se vuelva a repetir porque los blancos son favoritos.

Triunfo con valla invicta

Por la superioridad que muestra el Real Madrid en casa, y las diferencias entre las plantillas, es probable que los dirigidos por Alonso consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos duelos ante este rival en el Bernabéu.

Asimismo, esto se dio en tres de sus anteriores cuatro victorias, donde se incluye el amistoso frente al Tirol (0-4).

Apuesta 1: Real Madrid vs Osasuna: Real Madrid gana a cero – 1.92 vía Te Apuesto

Goles del Madrid

Ante el poderío ofensivo del Real Madrid, y sus actuaciones más recientes, es probable que los blancos anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimos seis compromisos.

De igual forma, esto se dio en las anteriores tres victorias de los merengues ante los rojillos.

Apuesta 2:Real Madrid vs Osasuna: Real Madrid anota más de 2.5 goles – 1.95 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Kylian Mbappé es la referencia ofensiva del Real Madrid y fue el Pichichi de LaLiga pasada, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. Cabe mencionar que el francés viene de conseguir un doblete en el amistoso frente al Tirol.

En la temporada anterior, Mbappé terminó con 31 goles en 34 partidos de LaLiga.

Apuesta 3: Real Madrid vs Osasuna: Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.61 vía Te Apuesto

Cuotas: Real Madrid vs Osasuna

Resultado Cuotas Real Madrid 1.25 Empate 5.85 Osasuna 12.66

Real Madrid vs Osasuna: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 91 ocasiones. El balance es de 58 triunfos para Real Madrid, 20 2 empates y 12 victorias de los rojillos. Los resultados de esos cuatro partidos fueron los siguientes: