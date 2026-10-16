Análisis y pronósticos para el partido de Real Madrid vs Sevilla por la novena jornada de La Liga. El equipo local busca mantener su racha invicta en casa frente a un rival directo por las primeras posiciones.

Este crucial encuentro de La Liga se disputará el domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Nuestros pronósticos de Real Madrid vs Sevilla se centran en el dominio local y el potencial ofensivo de ambos equipos.

Pronósticos de Real Madrid vs Sevilla

Victoria del Real Madrid – 1.22 vía 1xbet

Ambos equipos anotan – 1.85 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Sevilla

El Real Madrid es el segundo equipo más goleador de La Liga con 19 tantos y registra un xG (Goles Esperados) de 19.93.

El Sevilla se mantiene invicto como visitante esta temporada, logrando ocho puntos en sus cuatro partidos fuera de casa.

La apuesta “Ambos equipos anotan” resultó ganadora en cinco de los últimos seis partidos oficiales del Real Madrid.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Sevilla

El Real Madrid, cuarto en la tabla, necesita la victoria para no distanciarse del liderato. A pesar de un inicio con dudas, el equipo ganó sus dos últimos encuentros y se muestra intratable en el Santiago Bernabéu, donde ganó sus cinco partidos oficiales de la temporada, anotando 15 goles.

El Sevilla llega en quinta posición, a cuatro puntos de su rival. El equipo andaluz destaca por su rendimiento como visitante, donde se mantiene invicto. Lograron marcar en todos los partidos de liga disputados, pero su defensa ha concedido goles con frecuencia, manteniendo la portería a cero en solo dos ocasiones.

Nuestra apuesta segura: victoria del Real Madrid

El rendimiento del Real Madrid en el Santiago Bernabéu justifica su favoritismo. El equipo ganó 20 de sus últimos 23 partidos de La Liga en casa. Además, el historial directo es abrumador: el Real Madrid no ha perdido en sus últimos 15 enfrentamientos contra el Sevilla, logrando 13 victorias. Las estadísticas de Goles Esperados (xG) también favorecen al conjunto local, lo que refuerza esta selección como la más probable.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

El valor de esta apuesta reside en la reciente vulnerabilidad defensiva del Real Madrid, que ha encajado goles en cinco de sus últimos seis partidos. Por otro lado, el Sevilla demostró una gran capacidad ofensiva, marcando en cada uno de sus ocho partidos de liga. La combinación de un ataque local potente y un visitante con gol constante hace que la cuota para que ambos anoten sea una oportunidad de valor atractiva para el inversor.

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs Sevilla

Alineaciones probables: Real Madrid vs Sevilla