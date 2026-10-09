Presentamos los pronósticos para el Real Madrid vs Villarreal. Analizamos un encuentro donde el equipo local busca afianzarse en casa frente a un rival que llega con una racha positiva.

Este partido, correspondiente a la jornada 8 de La Liga, se disputará el sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Los pronósticos del Real Madrid vs Villarreal sugieren un claro favoritismo local, pero el potencial ofensivo de ambos equipos abre mercados interesantes.

Pronósticos de Real Madrid vs Villarreal

Victoria del Real Madrid – 1.34 vía 1xbet

Ambos equipos anotan – 1.45 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid ya sufrió dos derrotas en las primeras siete jornadas de La Liga, una cifra atípica comparada con la temporada anterior.

Villarreal llega al encuentro con dos victorias consecutivas, igualando su mejor racha del año 2026.

El mercado ‘Ambos equipos anotan’ resultó ganador en seis de los siete partidos de liga del Villarreal y en cinco de los del Real Madrid.

El mediocampista del Real Madrid, Arda Güler, lidera La Liga en asistencias esperadas (xA) por 90 minutos con un registro de 0.78.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid, ubicado en la cuarta posición, necesita una victoria para no distanciarse del liderato de La Liga, del que ya le separan seis puntos. El equipo de José Mourinho mostró inconsistencia, con dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, lo que hace de este partido en casa una oportunidad clave para recuperar el impulso.

Por su parte, el Villarreal ocupa la novena plaza y llega al Bernabéu con la moral alta tras dos triunfos consecutivos por 3-1. Estos resultados cortaron una racha de tres derrotas y sitúan al equipo en una posición expectante para luchar por puestos europeos. Se anticipa un partido abierto, enfrentando al segundo mejor ataque (Real Madrid) contra un Villarreal de vocación ofensiva.

Nuestra apuesta segura: victoria del Real Madrid

El rendimiento del Real Madrid en el Santiago Bernabéu justifica su favoritismo. El equipo ganó 19 de sus últimos 22 partidos de liga en casa, perdiendo solo dos. Además, José Mourinho presenta un registro perfecto como local en su segunda etapa, con cuatro victorias y un promedio de 3.5 goles por partido. El historial directo también favorece al equipo blanco, que ganó los últimos tres enfrentamientos contra el Villarreal en su estadio. A pesar de la baja de Kylian Mbappé, el Real Madrid cuenta con recursos suficientes para superar a un Villarreal que ha perdido ocho de sus 18 partidos como visitante en 2026.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Aunque el Real Madrid es el favorito, su fragilidad defensiva reciente abre una oportunidad de valor. El equipo encajó goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta temporada. Se enfrenta a un Villarreal con un ataque potente, evidenciado por ser el tercer equipo con mayor registro de goles esperados (xG) en La Liga. Las estadísticas respaldan esta selección: el mercado ‘ambos anotan’ se cumplió en seis de los ocho partidos del Real Madrid y en siete de los ocho del Villarreal esta temporada. Además, en cinco de los últimos siete duelos entre ambos en el Bernabéu, los dos equipos vieron portería.

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs Villarreal

Alineaciones probables: Real Madrid vs Villarreal