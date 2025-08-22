Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Real Oviedo vs Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga que se disputará este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere.

Pronósticos: Real Oviedo vs Real Madrid





Más de 2.5 goles – 1.70 vía Te Apuesto

– 1.70 vía Te Apuesto Total córners Real Madrid – Más de 6.5 – 1.68 vía Te Apuesto

– 1.68 vía Te Apuesto Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.67 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo se medirá al Real Madrid en un duelo correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. Los Carbayones vienen de perder en el debut, mientras que el equipo blanco llega con dos victorias consecutivas entre el pasado fin de semana y un amistoso de pretemporada.

Los locales cayeron en la primera fecha frente al Villarreal (2-0) en el Estadio de La Cerámica. Cabe mencionar que, en ese duelo, el delantero Salomón Rondón falló un penal. Además, los recién ascendidos tienen dos derrotas en sus tres encuentros más recientes.

Por su parte, el Real Madrid derrotó por la mínima diferencia al Osasuna (1-0) en el estreno, gracias a un penal marcado por Kylian Mbappé. Además, tienen un balance de seis victorias, un empate y una derrota en la era Xabi Alonso.

Ante las características de los equipos, se espera un compromiso abierto. Además, el Real Madrid aparece como el claro favorito por la calidad de su plantel.

Más de 2.5 goles

Por la necesidad de los locales, y el poderío ofensivo del Real Madrid, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los dirigidos por Xabi Alonso.

Asimismo, en una de las últimas dos derrotas de los locales se anotaron más de 2.5 goles.

Apuesta 1: Real Oviedo vs Real Madrid: Más de 2.5 goles – 1.70 vía Te Apuesto

Córners del Real Madrid

Por el estilo de juego que tiene el Real Madrid, y sus antecedentes más recientes, es probable que los blancos cobren más de 6.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos dos compromisos. Además, Real Oviedo terminó con diez tiros de esquina en contra durante el debut frente al Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Apuesta 2:Real Oviedo vs Real Madrid: Total córners Real Madrid – Más de 6.5 – 1.68 vía Te Apuesto

Gol de Mbappé

Es probable que Kylian Mbappé anote un gol en el partido por el buen momento que atraviesa. El delantero francés viene de marcar ante Osasuna y tiene goles en tres de los cuatro duelos más recientes de los merengues. Cabe mencionar que el ex PSG y Mónaco fue el Pichichi de la temporada pasada.

Apuesta 3: Real Oviedo vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento – 1.67 vía Te Apuesto

Cuotas: Real Oviedo vs Real Madrid

Resultado Cuotas Real Oviedo 10.23 Empate 4.98 Real Madrid 1.33

Real Oviedo vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 79 entre ambos. El balance es de 14 triunfos del Real Oviedo, 16 empates y 49 victorias del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: