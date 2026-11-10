Los Pronósticos República Checa vs España proyectan un claro dominio visitante. El análisis de los datos sugiere oportunidades de inversión interesantes en los mercados de goles para este encuentro internacional.

El partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga A en la Nations League se disputará el 12 de noviembre de 2026 en el Epet Arena. El equipo local busca evitar el descenso, mientras que la visita intentará asegurar la primera posición del grupo.

Pronósticos del República Checa vs España

España gana – 1.16 vía 1xbet

España anota en ambas mitades – 1.61 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido República Checa vs España

El equipo local acumula cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones y no ha ganado en sus últimos nueve compromisos oficiales.

El conjunto visitante mantiene un invicto de 41 partidos en tiempo reglamentario, promediando un 64% de posesión en sus encuentros competitivos de 2026.

La selección visitante registra 1.9 Goles Esperados (xG) a favor y solo 0.49 en contra por partido este año.

El equipo local promedia apenas 0.48 Goles Esperados (xG) por partido en el torneo, permitiendo 1.88 a sus rivales.

Análisis y estado de forma: República Checa vs España

El equipo local ocupa la última posición del Grupo 3 sin puntos tras cuatro jornadas. Su rendimiento defensivo muestra vulnerabilidades consistentes, habiendo concedido 10 goles en el torneo. Las derrotas recientes en casa reflejan una incapacidad para mantener el arco en cero, lo que disminuye drásticamente sus probabilidades de evitar el descenso a la Liga B.

Por su parte, el conjunto visitante lidera el grupo con 12 puntos y una racha de 11 victorias consecutivas. Su estructura táctica le permite dominar la posesión y limitar las oportunidades del rival. A pesar de contar con bajas por lesión, la profundidad de su plantilla sostiene un rendimiento ofensivo constante que justifica plenamente su favoritismo en las Cuotas República Checa vs España.

Nuestra apuesta segura: España gana

La diferencia de nivel entre ambas plantillas es evidente en las métricas avanzadas. El conjunto visitante ha ganado sus cuatro partidos del torneo y mantiene un invicto prolongado. El equipo local, con cinco derrotas al hilo y severas dificultades para generar peligro ofensivo, carece de los argumentos tácticos para competir contra una selección superior. La victoria visitante es el resultado estadísticamente más probable y la opción de menor riesgo.

Apuesta de valor: España anota en ambas mitades

El mercado de goles ofrece una cuota atractiva para este escenario. El equipo visitante ha marcado en ambas mitades en cinco de sus últimos siete encuentros, promediando 3.0 goles por partido. Considerando que el cuadro local concede un promedio de 2.5 goles por encuentro y muestra fragilidad desde los primeros minutos, la probabilidad de que la visita anote antes y después del descanso presenta un claro valor de inversión.

Comparativa de cuotas República Checa vs España

Alineaciones probables República Checa vs España