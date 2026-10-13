Análisis y pronósticos para el partido de Roma vs Real Madrid. Este duelo de la Champions League promete intensidad y oportunidades de mercado que examinamos a continuación.

Roma recibe al Real Madrid en el Stadio Olimpico para la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League el miércoles 14 de octubre. Los pronósticos para el Roma vs Real Madrid anticipan un choque táctico y disputado entre dos equipos con objetivos claros en la competición.

Pronósticos de Roma vs Real Madrid

Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles - 1.62 vía 1xbet

Empate - 4.00 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Roma vs Real Madrid

Roma se mantiene invicto esta temporada tras siete partidos en todas las competiciones.

El Real Madrid ganó 20 de sus últimos 22 encuentros contra clubes italianos.

El equipo madrileño solo salió vencedor en dos de sus cinco partidos anteriores como visitante en la Champions League.

El empate 0-0 de Roma contra Como fue la primera vez que no lograron marcar en un partido desde el 2 de febrero.

Análisis y estado de forma: Roma vs Real Madrid

Roma llega a este encuentro con una racha invicta en siete partidos oficiales, demostrando solidez defensiva, como se vio en su reciente empate 0-0 contra Como. Aunque ese fue el primer partido sin anotar desde febrero, su capacidad para competir quedó clara en empates como el 2-2 contra Inter, lo que sugiere que pueden plantear un desafío significativo al equipo visitante en el Stadio Olimpico.

Por su parte, el Real Madrid presenta un historial dominante contra equipos italianos, con 20 victorias en 22 partidos. Sin embargo, su rendimiento como visitante en la Champions League fue inconsistente, con derrotas ante equipos como Liverpool y Bayern Munich. Aunque vencieron a Inter en la primera jornada, su juego no fue del todo convincente, y ya sufrieron dos derrotas fuera de casa esta temporada en la liga local.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles

Este mercado ofrece un valor considerable basado en las tendencias ofensivas de ambos equipos. Roma fue prolífico en casa, anotando ocho goles en sus tres partidos competitivos esta temporada. El Real Madrid, por su lado, promedia 2.33 goles por partido y aún no logró mantener su portería a cero en partidos oficiales como visitante bajo la dirección de José Mourinho. Esta apuesta resultó ganadora en siete de los últimos nueve partidos de Champions League del Real Madrid, que promedian cuatro goles por encuentro.

Apuesta de valor: empate

A pesar del favoritismo asignado al Real Madrid, su rendimiento reciente como visitante en competiciones europeas no justifica plenamente las cuotas bajas. El equipo mostró vulnerabilidades fuera de casa, habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos en la Champions League. Roma, por su parte, demostró ser un rival competitivo contra los mejores equipos de la Serie A. Considerando que un empate no sería un mal resultado para ninguna de las dos escuadras en esta fase, el valor se encuentra en esta selección.

Comparativa de cuotas: Roma vs Real Madrid

Alineaciones probables: Roma vs Real Madrid