Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Sevilla vs Getafe, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga que se disputará este lunes 25 de agosto en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Más de 0.5 goles en el 1T – 1.55 vía Te Apuesto

– 1.55 vía Te Apuesto Más de 2.5 goles – 2.60 vía Te Apuesto

– 2.60 vía Te Apuesto Más de 8.5 córners – 2.00 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Sevilla vs Getafe

Sevilla se enfrenta al Getafe en el cierre de la segunda fecha de LaLiga. Los locales buscarán su primera victoria de la temporada ante unos azulones que arrancaron de la mejor forma el pasado fin de semana en Balaídos ante el celta de Vigo.

Los andaluces vienen de caer frente al Athletic Club (3-2) en un intenso duelo que regaló un segundo tiempo lleno de goles. Además, los también dirigidos por el argentino Matías Almeyda empataron sus últimos tres compromisos en la pretemporada.

Por su parte, Getafe derrotó en la primera presentación al Celta de Vigo (0-2). Asimismo, los azulones empataron tres de sus últimos cinco compromisos en la pretemporada, donde destacó Chrisantus Uche con una asistencia y un gol.

Un punto a tomar en consideración es que el Sevilla ganó tres de los cuatro duelos más recientes ante Getafe, pero empataron sin goles en su anterior enfrentamiento. En esta ocasión, la visita aparece como el equipo favorito por ser local y el fútbol que mostraron en el debut.

Gol en el 1T

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anote al menos un gol en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco presentaciones de los andaluces, así como en las dos derrotas del Getafe en la pretemporada.

Apuesta 1: Sevilla vs Getafe: Más de 0.5 goles en el 1T – 1.55 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Ante el estilo ofensivo de estos conjuntos, y sus anteriores resultados, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco compromisos del Sevilla, donde se incluye el debut ante Athletic.

Apuesta 2:Sevilla vs Getafe:Más de 2.5 goles – 2.60 vía Te Apuesto

Acción desde las esquinas

Es probable que se cobren más de 8.5 córners por las actuaciones más recientes de estos equipos. Ese pronóstico se cumplió en el debut del Sevilla y Getafe el pasado fin de semana. Además, esto se dio en el último duelo entre ambos de la pasada temporada.

Apuesta 3: Sevilla vs Getafe:Más de 8.5 córners – 2.00 vía Te Apuesto

Cuotas: Sevilla vs Getafe

Resultado Cuotas Sevilla 2.14 Empate 2.92 Getafe 3.99

Sevilla vs Getafe: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 47 entre ambos. El balance es de 23 victorias para el Sevilla, 8 empates y 15 triunfos del Getafe. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: