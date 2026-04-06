El Sporting CP recibe al Arsenal en el Estadio José Alvalade este martes 7 de abril para el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Se anticipa un enfrentamiento de alta tensión táctica entre la fortaleza local de los portugueses y la solidez defensiva del equipo inglés.

Pronósticos del Sporting CP vs Arsenal





Empate - 3.58 vía Te Apuesto

Marcador Correcto 1-1 - 6.86 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido Sporting CP vs Arsenal





El Sporting CP ha ganado sus cinco partidos como local en esta edición de la Champions League, con un promedio de 2.8 goles por encuentro.

Arsenal presenta la defensa más eficiente del torneo, con el total de Goles Esperados en Contra (xGA) más bajo de la competición (7.54).

La apuesta ‘Ambos equipos anotan’ ha sido exitosa en cuatro de los cinco partidos del Sporting CP en casa por la Champions.

El portero del Arsenal, David Raya, registra un 88% de paradas, la cifra más alta entre los guardametas del torneo.

Análisis y estado de forma: Sporting CP vs Arsenal





El Sporting CP llega a esta fase con un impulso anímico significativo tras una espectacular remontada contra el Bodø/Glimt, revirtiendo un 3-0 en contra del partido de ida. Su rendimiento en el Estadio José Alvalade ha sido impecable en el torneo continental, ganando todos sus compromisos y convirtiendo su localía en su principal argumento competitivo.

Por otro lado, el Arsenal aseguró su clasificación de manera más controlada, con una victoria global de 3-1 sobre el Leverkusen. El equipo dirigido por Mikel Arteta basa su juego en una estructura defensiva sólida y un control del ritmo del partido, lo que lo posiciona como uno de los favoritos en las apuestas Champions League. Este duelo medirá su capacidad para gestionar la presión en un ambiente adverso.

Nuestra apuesta segura: Empate





El formato de eliminatoria a doble partido a menudo resulta en un primer encuentro más cauteloso, donde evitar la derrota es prioritario. El Arsenal ha empatado en tres de sus últimos seis partidos como visitante. Históricamente, aunque el último duelo directo favoreció al Arsenal, los tres enfrentamientos previos concluyeron en empate, lo que respalda la viabilidad de este resultado. La cuota para el empate justifica su consideración como una opción principal.

Apuesta 1: Sporting CP vs Arsenal: Empate - 3.58 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Marcador Correcto 1-1





Considerando la necesidad del Sporting CP de obtener un resultado positivo en casa, es previsible que busquen el arco rival. Han anotado en todos sus partidos de Champions como locales. Sin embargo, la defensa del Arsenal es la más sólida de la competición, lo que limita la probabilidad de un marcador abultado. El 1-1 es un resultado que se alinea con las tendencias del Arsenal en sus empates fuera de casa esta temporada y ofrece una cuota de valor muy atractiva para los inversionistas.

Apuesta 2: Sporting CP vs Arsenal: Marcador Correcto 1-1 - 6.86 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Sporting CP vs Arsenal

Resultado Cuotas Sporting CP 4.68 Empate 3.58 Arsenal 1.76

Alineaciones probables Sporting CP vs Arsenal



