Los pronósticos de Sporting Cristal vs FC Cajamarca apuntan a un encuentro favorable para el conjunto celeste, que llega con mejores resultados recientes y buscará imponer su poder ofensivo en el Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú 2026.

El partido se disputará el lunes 2 en el estadio Alberto Gallardo de Lima, desde las 15:30 horas de Perú (17:30 de Chile). Sporting Cristal intentará aprovechar su condición de local frente a un FC Cajamarca que atraviesa una complicada racha de resultados.

Pronósticos de Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Sporting Cristal gana + más de 2.5 goles – 1.52 vía 1xbet

Sporting Cristal anota más de 2.5 goles – 1.73 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Sporting Cristal llega después de vencer 3-2 a Alianza Lima en el Torneo Clausura.

El conjunto celeste marcó 11 goles en sus últimos cinco compromisos de Liga 1 considerados para este análisis.

FC Cajamarca acumula cuatro encuentros consecutivos sin ganar en la muestra reciente.

El equipo visitante recibió ocho goles en sus últimos cuatro partidos considerados.

Sporting Cristal ganó 1-0 el enfrentamiento anterior entre ambos equipos, disputado el 11 de octubre.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Sporting Cristal atraviesa un momento positivo en el campeonato. Su reciente victoria por 3-2 frente a Alianza Lima reafirmó su capacidad ofensiva y le permitió sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura. El equipo celeste consiguió cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos considerados para este análisis, con 11 goles a favor.

Por su parte, FC Cajamarca llega con mayores dificultades para conseguir resultados. El equipo acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar y recibió ocho goles durante ese periodo. Sus problemas para mantener el orden defensivo representan una preocupación importante antes de visitar a uno de los ataques más productivos del campeonato.

El contraste entre ambos equipos favorece claramente a Sporting Cristal. La diferencia de rendimiento y la capacidad goleadora del conjunto local respaldan su favoritismo para este compromiso.

Nuestra apuesta recomendada: Sporting Cristal gana + más de 2.5 goles

La combinación de victoria de Sporting Cristal y más de 2.5 goles ofrece una alternativa interesante para este encuentro. El conjunto celeste llega con una producción ofensiva destacada, después de marcar 11 tantos en sus cinco partidos anteriores considerados para el análisis.

Además, FC Cajamarca mostró dificultades defensivas en sus compromisos recientes, con ocho goles recibidos en sus últimos cuatro encuentros. Esta situación puede favorecer a un Sporting Cristal que necesita imponer condiciones desde el comienzo y aprovechar las oportunidades que genere en campo rival.

La selección exige que Sporting Cristal consiga la victoria y que el partido termine con al menos tres goles en total. Su rendimiento ofensivo reciente y las dificultades defensivas del visitante respaldan esta posibilidad.

Apuesta de valor: Sporting Cristal anota más de 2.5 goles

Otra alternativa interesante consiste en apostar por la capacidad goleadora del conjunto local. Sporting Cristal demostró contundencia en sus últimos compromisos y cuenta con argumentos para generar numerosas ocasiones frente a un adversario que atraviesa dificultades en defensa.

Los 11 goles anotados en sus últimos cinco encuentros de Liga 1 reflejan una tendencia ofensiva favorable. FC Cajamarca, por otro lado, recibió ocho tantos en sus cuatro partidos recientes considerados, una cifra que evidencia sus problemas para contener a los rivales.

Esta selección necesita que Sporting Cristal marque al menos tres goles, independientemente del resultado final. La cuota de 1.73 representa una alternativa para quienes confían en el potencial ofensivo de los celestes.

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs FC Cajamarca