Sporting Cristal recibe la visita del Sport Boys en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este domingo 15 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes buscarán mostrar su mejor versión ante un equipo que perdió dos de sus tres presentaciones más recientes

Más de 2.5 goles – 1.78 vía Betano

Sporting Cristal anota en ambos tiempos - 2.22 vía Betano

Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs Sport Boys

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los cuatro duelos más recientes del Sporting Cristal.

Anotaron ambos equipos en las tres presentaciones de los cerveceros en casa por el Torneo Apertura.

Sporting Cristal venció a Sport Boys en los últimos cuatro enfrentamientos.

Sport Boys no anotó en dos de sus tres derrotas en el torneo.

Se anotaron más de 2.5 goles en el duelo más reciente del equipo rosado.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Sport Boys

Sporting Cristal recibirá la visita de Sport Boys en un compromiso correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los celestes quieren recuperar terreno en la tabla, mientras que el cuadro visitante necesita sumar para alejarse del último lugar.

El equipo local se encuentra en la octava posición con 8 puntos, a ocho del líder Alianza Lima, por lo que buscará acercarse a la cima. Por su parte, Sport Boys apenas tiene una victoria en el Apertura. Los rosados se ubican en la decimoséptima casilla con 5 unidades.

Los dirigidos por Paulo Autori vienen de vencer a Alianza Atlético (3-1) en la jornada pasada. Además, entre semana cayeron con Carabobo (1-2) en la vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, pero avanzaron en penales.

En el caso de Sport Boys se debe resaltar que perdió dos de las anteriores tres presentaciones. Los antes dirigidos por Jaime de la Pava vienen de caer ante Cienciano (3-1). Este equipo cayó en sus tres encuentros fuera de casa.

Cabe mencionar que Sporting Cristal ganó los dos duelos ante este rival de la temporada pasada. Se espera que la historia se repita en esta ocasión.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos de los celestes. También se dio en tres de los anteriores cuatro partidos entre ambos.

Asimismo, en la última jornada se marcaron más de 2.5 goles en la derrota de Sport Boys ante Cienciano (3-1).

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Sport Boys: Más de 2.5 goles - 1.78 vía Betano

Apuesta de valor: Goles en ambos tiempos

Ante el poderío ofensivo de Sporting Cristal, es probable que los dirigidos por Autori anoten en ambos tiempos. Esto se dio en sus dos triunfos en el Torneo Apertura, donde se incluye la presentación en casa de la jornada pasada.

De igual manera, se cumplió ese pronóstico en los tres partidos más recientes entre ambos clubes.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Sport Boys: Sporting Cristal anota en ambos tiempos - 2.22 vía Betano

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.40 Empate 4.60 Sport Boys 7.70





Alineaciones probables Sporting Cristal vs Sport Boys

Sporting Cristal: Enriquez; Cristiano, Díaz, Araujo, Sosa; Yotún, Cazonatti; Ibérico, Wisdom, Gonzáles y Ávila.

Sport Boys: Melian; Aranda, Dulanto, Alfani, Mora; Illanes, Alarcón, Da Campo, Torres, Urruti y Nequecaur.