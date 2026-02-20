Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Sporting Cristal vs Universitario, un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Universitario





Ambos equipos anotan – 1.95 vía Stake

Resultado Primera Mitad- Empate – 2.07 vía Stake

Córners totales superior 8.5 - 1.60 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal se medirá con Universitario en el partido más atractivo de la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales quieren acercarse a la zona alta de la clasificación, mientras que el equipo crema busca extender su buen inicio de semestre.

Los locales se encuentran en la séptima posición con cuarto puntos, mientras que Universitario tiene siete puntos, a dos de los líderes Melgar y UTC Cajamarca, por lo que intentarán escalar a la cima de la clasificación.

Los dirigidos por Paulo Autori consiguieron el pasado fin de semana su primer triunfo del Torneo Apertura ante Juan Pablo II (0-2). Mientras que en la fase 2 de la Copa Libertadores igualaron con 2 de Mayo (2-2) en la ida de la serie. El próximo martes se define la llave, por lo que el conjunto celeste tiene un ojo puesto en ese duelo.

Por su lado, Universitario venció el pasado fin de semana a Cienciano (2-1). Además, los tricampeones igualaron con Cusco (2-2) en su primera visita del semestre. Este equipo tiene cinco presentaciones sin perder entre amistosos y oficiales.

Es importante señalar que la U ganó los dos duelos ante Sporting Cristal de la temporada pasada, así que esa historia podría repetirse. Más allá del favoritismo de los cremas, se espera un compromiso muy igualado.

Goles de ambos equipos

Por las características del partido, y los anteriores resultados, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro compromisos disputados por los celestes en el semestre.

De igual manera, ambos equipos marcaron en los últimos dos partidos de Universitario.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Universitario: Ambos equipos anotan - 1.95 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera un partido parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones tanto de Sporting Cristal como de Universitario en el torneo.

Además, terminó empatado el primer tiempo en los dos duelos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Universitario: Resultado Primera Mitad- Empate - 2.07 vía Stake

Más de 8.5 córners

En los dos encuentros más recientes de Sporting Cristal, se cobraron más de 8.5 tiros de esquina, por lo que esa historia podría repetirse. Esto también se dio en una de las tres presentaciones de la U en el semestre.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Universitario: Córners totales superior 8.5 - 1.60 vía Stake

Cuotas Sporting Cristal vs Universitario





Resultado Cuotas Sporting Cristal 3.40 Empate 3.10 Universitario 2.31

Sporting Cristal vs Universitario: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 70 oportunidades. El balance es de 21 victorias de Sporting Cristal, 28 empates y 21 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: