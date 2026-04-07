Sporting Cristal recibe la visita de Cerro Porteño en partido de la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores, que se disputará este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los locales intentarán levantar cara porque llegan con dos derrotas al hilo y al frente estará un cuadro paraguayo que vive un buen momento.

Pronósticos: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño









Más de 2.5 goles – 2.25 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.95 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs. Cerro Porteño









Sporting Cristal ha marcado al menos un gol en cada uno de sus últimos diez encuentros.

Se anotaron más de 2.5 goles en los cinco partidos más recientes de los celestes.

Cerro Porteño llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y no perdió en sus últimos seis duelos cara a cara contra el equipo peruano.

Cerro Porteño mantiene un sólido promedio ofensivo de 2.20 goles marcados por partido en sus presentaciones recientes.

En los últimos dos encuentros del Ciclón se anotaron más de 2.5 goles.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Cerro Porteño









Sporting Cristal se verá las caras con Cerro Porteño en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Los celestes intentarán volver al triunfo ante un equipo paraguayo que tiene una sola derrota en sus diez encuentros más recientes.

Los cerveceros viven un semestre muy irregular con dos derrotas consecutivas ante Los Chankas (3-2) y Moquegua (1-2). A nivel internacional, en la fase 3 del torneo eliminaron al Carabobo FC en penales.

Por su parte, el cuadro dirigido por Ariel Holan atraviesa un gran presente en la Primera División de Paraguay, situándose en la parte alta de la tabla con 10 victorias en 15 partidos. Los paraguayos promedian casi dos goles por encuentro en la temporada 2026, algo que los convierte en una amenaza constante en ataque.

Ante la capacidad goleadora de ambos equipos, y la necesidad de sumar en el debut, se espera un compromiso dinámico con oportunidades en ambas áreas. Es importante señalar que Sporting Cristal es el equipo favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles









Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos y sus antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos de Sporting Cristal entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Igualmente, se superó esa cantidad de goles en tres de los anteriores cuatro encuentros de Cerro Porteño.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: Más de 2.5 goles – 2.25 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: ambos equipos marcan









Se espera un partido abierto e intenso, por lo que podría terminar sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro duelos del Sporting Cristal, así como en las últimas dos presentaciones del Ciclón en condición de visitante.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: Ambos equipos marcan – 1.95 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Cerro Porteño









Resultado Cuotas Sporting Cristal 2.46 Empate 3.09 Cerro Porteño 3.12

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Cerro Porteño







