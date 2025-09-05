Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Turquía y España, correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, que se disputará este domingo 7 de septiembre en el Estadio Konya Büyükşehir de la ciudad de Tonya.

Pronósticos: Turquía vs España





Más de 2.5 goles – 1.62 vía Stake

– 1.62 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Gol de Mikel Oyarzabal – 2.30 vía Stake

Análisis de apuestas Turquía vs España

Turquía y España se enfrentan en un atractivo compromiso del Grupo E de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Ambas selecciones vienen de ganar en el debut, por lo que se trata de un partido directo por el primer lugar de la clasificación.

Cabe mencionar que los otros rivales del grupo son Georgia y Bulgaria, así que este es un duelo clave en las aspiraciones de clasificar al Mundial del próximo año al tratarse de las dos selecciones favoritas.

Los locales vienen de superar a Georgia (2-3) y solo tienen dos derrotas en sus últimos diez encuentros. Los otomanos intentarán sacar su mejor versión en casa para dar el gran golpe ante España, que es una de las selecciones candidatas a ganar el próximo Mundial.

Por su parte, España goleó a Bulgaria en el debut (0-3), con lo que levantaron cara tras caer en la final de la Nations League en penales ante Portugal. Los actuales campeones de Europa llegan con una racha de 21 compromisos al hilo sin perder en los 90 minutos.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido abierto y con varios goles. Además, se debe resaltar que La Furia Roja es la selección favorita en las apuestas.

Más de 2.5 goles

Por los últimos resultados de ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las anteriores seis presentaciones de Turquía, donde se incluye el inicio del premundial ante Georgia.

Además, se superó esa cantidad de goles en los últimos ocho encuentros de la selección española.

Apuesta 1: Turquía vs España: Más de 2.5 goles – 1.62 vía Stake

Goles de ambos equipos

Es probable que el compromiso termine sin valla invicta ante el momento que viven las dos selecciones y por ser apenas la segunda presentación en las eliminatorias. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres duelos de los otomanos.

Asimismo, ambos equipos anotaron en seis de los anteriores ocho encuentros de los dirigidos por Luis de la Fuente.

Apuesta 2:Turquía vs España: Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

Olfato goleador

Mikel Oyarzabal vive un buen momento con la selección española, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero viene de marcar en la victoria de La Furia Roja frente a Bulgaria en el debut.

Además, el ariete de la Real Sociedad marcó en tres de los anteriores cuatro compromisos de los subcampeones de la UEFA Nations League.

Apuesta 3: Turquía vs España: Gol de Mikel Oyarzabal – 2.30 vía Stake.

Cuotas: Turquía vs España

Resultado Cuotas Turquía 8.75 Empate 4.30 España 1.53

Turquía vs España: Enfrentamientos directos

Este será el decimosegundo duelo entre ambas selecciones. El balance es de 1 victoria de Turquía, 4 empates y 6 triunfos de España. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: