Los pronósticos para el Turquía vs Paraguay apuntan a un partido donde la necesidad de ganar definirá la estrategia. El encuentro, correspondiente al Grupo D, se disputará el 19 de junio de 2026 en el Levi’s Stadium.

Pronósticos del Turquía vs Paraguay

Victoria de Turquía – 2.00 vía Stake

Turquía más de 1.5 goles – 2.38 vía Stake

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Puntos clave para el partido Turquía vs Paraguay

Turquía registró 30 remates sin poder anotar en su derrota ante Australia, una anomalía estadística considerando el volumen ofensivo.

Paraguay presentó su once titular más joven en un torneo global desde la edición de 1998, con un promedio de edad de 28 años y 104 días.

Las probabilidades de clasificación de ambos equipos han caído drásticamente: 48% para Turquía y 35% para Paraguay tras la primera jornada.

Arda Güler (Turquía) fue el jugador con más remates (8) en la fecha inaugural, aunque la mayoría fueron intentos de larga distancia con baja probabilidad de gol (0.26 xG).

Análisis y estado de forma: Turquía vs Paraguay

El equipo turco llega a este encuentro tras una sorpresiva derrota ante Australia. A pesar de controlar el partido y generar un volumen de ataque considerable con 30 disparos, la falta de efectividad fue su principal debilidad. Este resultado cortó una racha de ocho partidos consecutivos anotando gol, lo que demuestra que su problema no fue la creación de oportunidades, sino la definición.

Por otro lado, Paraguay sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Estados Unidos. El equipo mostró una notable fragilidad defensiva, concediendo tres goles antes del descanso. Ofensivamente, su rendimiento fue limitado, generando apenas 0.47 Goles Esperados (xG). La presión es máxima para el conjunto sudamericano, que necesita un resultado positivo para no complicar su futuro en la competencia.

Nuestra apuesta segura: victoria de Turquía

Aunque ambos equipos perdieron en su debut, el análisis de rendimiento muestra realidades opuestas. La derrota de Turquía parece ser un resultado atípico basado en la ineficacia, mientras que el resultado de Paraguay fue un reflejo de un rendimiento inferior.

La defensa paraguaya concedió cuatro goles con solo 1.35 xG en contra, una estadística que el ataque de alto volumen de Turquía podría explotar. La cuota de 2.00 para la victoria turca presenta un valor considerable dadas las métricas subyacentes.

Apuesta de valor: Turquía más de 1.5 goles

La probabilidad de que Turquía vuelva a fallar 30 remates sin anotar es baja. Para este partido, se enfrentan a una defensa paraguaya que demostró ser vulnerable, permitiendo cuatro goles en solo seis remates a puerta. El mercado valora en 2.20 que el equipo turco anote al menos dos veces, una cuota atractiva si se considera que su ataque buscará revertir la ineficacia mostrada en el primer partido. Esta apuesta se basa en una corrección lógica de su rendimiento ofensivo.

Comparativa de cuotas: Turquía vs Paraguay

Alineaciones probables: Turquía vs Paraguay