Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Ucrania vs Francia, correspondiente a la primera jornada de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, que se disputará este viernes 5 de septiembre en el Estadio Miejski de Polonia.

Pronósticos: Ucrania vs Francia





Más de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Kylian Mbappé marcará en cualquier momento – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Ucrania vs Francia

Ucrania se enfrenta a Francia en un partido correspondiente al Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Los locales intentarán dar la sorpresa frente a unos actuales subcampeones del mundo que quieren mostrar todo su poderío.

Los ucranianos perdieron dos de sus tres encuentros más recientes, pero vienen de vencer a Nueva Zelanda (1-2) en un amistoso. Cabe mencionar que, en su presentación oficial más reciente, cayeron ante Bélgica por la UEFA Nations League.

Por su parte, Francia cayó ante España (5-4) en una intensa semifinal de la Nations League, pero derrotó a Alemania (0-2) en el partido por el tercer lugar. Les blues quieren arrancar de la mejor forma el camino al Mundial para buscar la revancha del 2022.

Ante las características de ambos equipos, se espera un compromiso muy abierto. Además, por la calidad de sus jugadores, Francia aparece como la selección favorita.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Francia, y los últimos resultados de Ucrania, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores cinco presentaciones del cuadro local tanto oficiales como amistosos.

De igual manera, se anotaron más de 2.5 goles en tres de los cinco duelos más recientes de los subcampeones mundiales.

Apuesta 1: Ucrania vs Francia: Más de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé comenzó de la mejor forma la temporada, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. El ariete francés tiene tres goles en las primeras tres fechas de LaLiga española e intentará extender ese buen momento con su selección.

Asimismo, se debe señalar que Mbappé viene de anotar con Francia en la semifinal de la UEFA Nations League y en el partido por el tercer lugar.

Apuesta 2:Ucrania vs Francia: Kylian Mbappé marcará en cualquier momento – 1.95 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Francia, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas cuatro presentaciones, donde se incluyen la semifinal y el partido por el tercer lugar de la Nations League.

De igual manera, se superó esa cantidad de córners en el último compromiso oficial de Ucrania.

Apuesta 3: Ucrania vs Francia: Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

Cuotas: Ucrania vs Francia

Resultado Cuotas Ucrania 8.75 Empate 4.60 Francia 1.38

Ucrania vs Francia: Enfrentamientos directos

Este será el decimotercer duelo entre ambas selecciones. El balance es de 1 victoria de Ucrania, 5 empates y 6 triunfos de Francia. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: