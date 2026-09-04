Universitario recibe la visita de Comerciantes Unidos en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo se disputará este sábado 5 de septiembre en el estadio Monumental de Lima.

Los cremas se ubican en la segunda posición de la tabla con 16 puntos, los mismos que el líder Deportivo Garcilaso, pero con menor diferencial de goles. Mientras que el equipo visitante se encuentra en la decimosegunda casilla con 8 unidades.

Por las diferencias entre ambos equipos, no hay duda de que Universitario es el claro favorito. A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos Universitario vs Comerciantes Unidos

Medio Tiempo/ Tiempo completo – Universitario – 1.95 vía Stake

vía Stake Universitario anota más de 2.5 goles – 2.40 vía Stake

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Puntos claves para el partido Universitario vs Comerciantes Unidos

Universitario anotó más de 2.5 goles en sus tres duelos más recientes.

La U llega con tres triunfos al hilo.

El partido entre ambos del torneo pasado terminó empatado (0-0).

En cuatro de las cinco presentaciones más recientes de los visitantes se anotaron más de 2.5 goles.

Comerciantes Unidos perdió dos de sus anteriores tres encuentros.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Comerciantes Unidos

Universitario se enfrenta a Comerciantes Unidos en duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Héctor Cuper saldrán por un triunfo que les permita escalar a la cima de la clasificación.

Los cremas se encuentran en la segunda posición con los mismos puntos que el líder Deportivo Garcilaso (16). Además, la U viene de vencer a UTC (2-4) y goleó a Los Chankas (3-0) en el último duelo disputado en el Monumental.

Por su lado, Comerciantes Unidos viene de caer en casa frente al FC Cajamarca (2-3). Este equipo perdió tres de sus anteriores cinco compromisos. Los dirigidos por José Hernández se encuentran en la decimosegunda casilla con 8 unidades.

Cabe mencionar que dos de los últimos tres duelos entre ambos terminaron empatados, pero al jugar en el Monumental se espera un dominio absoluto de la U que atraviesa un gran momento de forma.

Nuestra apuesta segura: Dominio de la U

Por el momento que vive Universitario y la localía se espera que los dirigidos por Cuper terminen arriba en el marcador al finalizar ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en su último triunfo frente a su afición (3-0 vs Los Chankas).

Asimismo, esto se dio en el anterior compromiso entre ambos en este escenario.

Apuesta de valor: Goles de la U

Ante el poderío ofensivo de Universitario, es probable que este equipo anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de los locales, así como en dos de los anteriores tres triunfos ante este rival.

De igual forma, Comerciantes Unidos recibió tres goles en dos de sus últimas tres derrotas en la Liga 1.

Comparativa de cuotas Universitario vs Comerciantes Unidos

Alineaciones probables Universitario vs Comerciantes Unidos