Universitario de Deportes recibe a Coquimbo este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Monumental por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores. Los cremas llegan tras un empate sin goles fuera de casa ante Deportes Tolima, mientras que el equipo chileno viene de igualar 1-1 ante Nacional en la primera fecha.

Pronósticos: Universitario vs Coquimbo

Universitario gana a cero – 2.81 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles – 1.46 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido de Universitario vs Coquimbo

Universitario tiene siete victorias al hilo en casa entre amistosos y el Torneo Apertura.

La U dejó la valla invicta en sus últimas cuatro presentaciones.

En cinco de los últimos seis partidos de Universitario se marcaron menos de 2.5 goles.

Coquimbo no marcó en sus dos derrotas más recientes.

Los chilenos tienen una sola derrota en sus anteriores cinco encuentros fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Coquimbo

Universitario se enfrenta a Coquimbo con la misión de ganar para comenzar a pensar en los octavos de final. Los cremas tienen una sola derrota en sus últimas diez presentaciones, pero se verán las caras con un cuadro chileno que también vive un buen momento y quiere dar la sorpresa.

La U viene de empatar sin goles con Tolima en Colombia y el fin de semana no vio acción por las elecciones presidenciales. Además, en su duelo más reciente en el Monumental vencieron por la mínima diferencia a Alianza Lima (1-0) en el clásico.

Por su parte, Coquimbo tampoco vio acción el fin de semana e igualó como local en el debut con Nacional (1-1). En su última visita en la Copa de la Liga de Chile derrotaron a Huachipato (0-1). Tienen cinco presentaciones sin perder.

Ante el fútbol que muestra la U en casa y la calidad de su plantilla aparecen en las apuestas como claros favoritos. De igual manera, cabe mencionar que se espera un enfrentamiento con pocos goles.

Nuestra apuesta segura: triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes no extrañaría que la U consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres victorias de los cremas. Esos tres duelos fueron en el Monumental.

Asimismo, Coquimbo no marcó en tres de sus últimas cuatro derrotas en el campeonato chileno.

Apuesta 1: Universitario vs Coquimbo: Universitario gana a cero – 2.81 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

En cinco de los seis encuentros más recientes de Universitario se anotaron menos de 2.5 goles, por lo que esa historia podría repetirse. Además, no se superó esa cantidad de tantos en cuatro de las anteriores seis presentaciones del equipo chileno.

Apuesta 2: Universitario vs Coquimbo: Menos de 2.5 goles – 1.46 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Universitario vs Coquimbo

Resultado Cuotas Universitario 2.04 Empate 3.14 Coquimbo 4.15

Alineaciones probables: Universitario vs Coquimbo

Universitario: Vargas; Carabalí, Di Benedetto, Riveros, Fara, Polo; Concha, Castillo, Pérez; Valera y Alzugaray.

Coquimbo: Sánchez; Cornejo, Fernández, Gazzolo, Salinas; Galani, Camargo, Azócar, Chandia, Zavala y Johansen.