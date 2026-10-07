Universitario vuelve a la acción en el Torneo Clausura 2026 después de la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso y tendrá un exigente desafío frente a Melgar. El encuentro corresponde a la fecha 11 y se disputará este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental.

La ‘U’ llega como segundo del Clausura con 20 puntos, mientras que los visitantes ocupan la séptima posición con 18 unidades. Cabe mencionar que los cremas están invictos en casa, pero los rojinegros solo han perdido un compromiso en condición de visitantes.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Los cremas son claros favoritos.

Pronósticos Universitario vs Melgar

Ambos equipos marcan —1.85 vía 1xbet

—1.85 vía 1xbet Más de 2.5 goles —1.98 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Universitario vs Melgar

Se marcaron más de 2.5 goles en los últimos seis partidos de la U.

Los cremas vienen de perder ante Deportivo Garcilaso (4-0), pero antes de esa caída había conseguido cuatro victorias y un empate en sus cuatro partidos anteriores del Clausura.

Será el primer partido de la U con el regreso de Fabián Bustos como técnico, aunque no podrá estar en el banquillo por suspensión.

Melgar ganó dos de sus anteriores tres encuentros fuera de casa.

En las estadísticas globales de la Liga 1, ambos presentan un promedio de 2.74 goles por partido.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Melgar

Universitario recibe la visita de Melgar en duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura. Los cremas intentarán retomar su mejor versión tras la salida del argentino Héctor Cuper del banquillo. Mientras que el cuadro visitante buscará darle un nuevo golpe a la U.

Los locales tendrán el debut de Fabián Bustos como entrenador, pero no podrá estar en el banquillo por una suspensión. Universitario sufrió una dura derrota ante Deportivo Garcilaso (4-0) en su última presentación, un resultado que sentenció el destino de Cuper.

Universitario se ubica en la segunda casilla con 20 puntos, solo dos por debajo del Deportivo Garcilaso, pero apenas uno por encima de Sporting Cristal, Alianza Atlético y Sport Huancayo, por lo que buscarán sumar un triunfo para volver a la cima.

Por su parte, Melgar llega con una sola derrota en sus seis encuentros más recientes y solo recibió un gol en sus anteriores tres presentaciones. Los rojinegros igualaron con Sport Boys (1-1) en su último compromiso. Se ubican en la séptima casilla con 18 unidades, por lo que aún pueden meterse en la pelea.

Cabe mencionar el último duelo entre ambos terminó con victoria de Melgar por 2-1 en el Estadio Monumental de la UNSA, por el Torneo Apertura 2026. En esta ocasión, los cremas aparecen como favoritos.

Nuestra apuesta segura:ambos equipos marcan

Es uno de los mercados más atractivos para este encuentro. Universitario ha demostrado capacidad para generar goles durante el Clausura y marcó en cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Melgar, por su parte, también consiguió anotar en cuatro de sus cinco encuentros más recientes.

Este pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro partidos de Universitario, así como en el anterior duelo de Melgar. También, esto se dio en los pasados cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

No extrañaría que se anoten más de 2.5 goles por los resultados más recientes de Universitario y la necesidad de mostrar una mejor versión. Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis compromisos de los cremas.

Además, esto se dio en dos visitas de Melgar en el Clausura, así como en los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos clubes.

Cuotas Universitario vs Melgar

Alineaciones probables de Universitario vs Melgar