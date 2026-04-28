Universitario recibe la visita de Nacional en compromiso de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles 29 de abril en el Monumental. El equipo local necesita ganar porque apenas suma un punto, mientras que el Bolso buscará extender su buen arranque en el torneo.

Pronósticos: Universitario vs Nacional









Ambos equipos marcan – 2.02 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.82 vía Betano

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Puntos claves para el partido Universitario vs Nacional





Se marcaron más de 2.5 goles y anotaron ambos equipos en los últimos tres partidos de la U.

Los cremas perdieron tres de sus anteriores cuatro duelos.

Universitario cayó el fin de semana en casa con Alianza Atlético (1-2).

Se anotaron más de 2.5 goles en los cuatro duelos más recientes de Nacional.

Los uruguayos tienen dos victorias, tres derrotas y un empate en sus anteriores seis presentaciones.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Nacional





Un necesitado Universitario se medirá al Nacional en duelo de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El campeón peruano necesita salir de su mal momento para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.

Los cremas vienen de caer el fin de semana con Alianza Atlético (1-2) en el Torneo Apertura. Mientras que en la pasada jornada de la competición no pudieron con Coquimbo (0-2). Se encuentran en la última posición con un solo punto.

Por su lado, Nacional cayó con Danubio (1-2) en su presentación más reciente en el torneo uruguayo. Además, en la Libertadores los charrúas derrotaron en la fecha pasada al Deportes Tolima (3-1). Tienen cuatro puntos, los mismos que el chileno Coquimbo.

Ante la realidad de cada equipo se espera un partido intenso, abierto, parejo y con varios goles. En las apuestas Universitario es claro favorito por jugar en casa.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos marcan









Por los antecedentes más recientes y las características del partido no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de Universitario. Además, esto se dio en los anteriores cinco compromisos de Nacional.

Apuesta 1: Universitario vs Nacional: Ambos equipos marcan – 2.02 vía Betano

Apuesta de valor: Más de 8.5 córners









Se cobraron más de 8.5 córners en los dos partidos de Libertadores disputados por la U, así como en dos de las anteriores tres presentaciones en casa. Por ese motivo, es probable que esa historia se repita. Ese pronóstico también se cumplió en el último duelo del Bolso y en su visita a Coquimbo en la primera fecha.

Apuesta 2: Universitario vs Nacional: Más de 8.5 córners – 1.82 vía Betano

Comparativa de cuotas Universitario vs Nacional





Resultado Cuotas Universitario 2.35 Empate 3.00 Nacional 3.40

Alineaciones probables Universitario vs Nacional







