Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Uruguay vs Perú, correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Pronósticos: Uruguay vs Perú

Menos de 2.5 goles – 1.74 vía Te Apuesto

Ambas partes menos de 1.5 goles – 2.17 vía Te Apuesto

Uruguay no recibe gol – 1.51 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Uruguay vs Perú

Uruguay recibe la visita de la selección peruana en un duelo de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los charrúas quieren levantar su fútbol en casa, mientras que los visitantes se juegan su última carta para seguir con aspiraciones de clasificar al repechaje.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa se ubican en la cuarta posición con 24 puntos. En la pasada fecha doble, los uruguayos cayeron frente a Paraguay (2-0), pero superaron en casa a Venezuela (2-0) con lo que aseguraron su pase al Mundial 2026.

Por su parte, Perú vive una eliminatoria para el olvido, aunque mostró una buena versión en la pasada doble fecha. Los dirigidos por Óscar Ibáñez (DT interino) vienen de empatar sin goles con Colombia y Ecuador y se encuentran en la novena casilla con 12 unidades, a seis del séptimo.

Cabe mencionar que una de las dos victorias de Perú en la eliminatoria fue ante Uruguay, pero en esta ocasión los de Bielsa son favoritos por jugar en casa y los antecedentes más recientes. Cabe mencionar que los celestes tienen cuatro triunfos al hilo en el Centenario ante la bicolor.

Menos de 2.5 goles

Por los resultados de estos equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores cinco presentaciones de los dirigidos por Marcelo Bielsa en las Eliminatorias Sudamericanas.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en cuatro de los últimos cinco duelos de Perú y en los seis enfrentamientos más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Uruguay vs Perú: Menos de 2.5 goles – 1.74 vía Te Apuesto

Solo un gol en cada tiempo

Ante las últimas presentaciones, no extrañaría que se anoten menos de 1.5 goles en cada parte. Esto se dio en cinco de los anteriores seis enfrentamientos entre estas selecciones, donde se incluye el duelo de la primera vuelta.

De igual forma, este pronóstico se cumplió en los cuatro partidos más recientes de Uruguay, así como en los últimos tres de la bicolor.

Apuesta 2:Uruguay vs Perú: Ambas partes menos de 1.5 goles – 2.17 vía Te Apuesto

Valla invicta

Es probable que Uruguay no reciba goles por sus presentaciones más recientes. Esto se dio en dos de sus últimos tres encuentros. Además, Perú no anotó en seis de las anteriores siete jornadas del premundial.

Ese pronóstico también se cumplió en la última visita de Perú al Centenario de Montevideo.

Apuesta 3: Uruguay vs Perú: Uruguay no recibe gol – 1.51 vía Te Apuesto

Cuotas: Uruguay vs Perú

Resultado Cuotas Uruguay 1.31 Empate 4.80 Perú 12.50

Uruguay vs Perú: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 72 entre ambas selecciones. El balance es de 38 victorias de Uruguay, 15 empates y 12 triunfos de Perú. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: