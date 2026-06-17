El equipo de USA se enfrenta a Australia en un esperado duelo del Grupo D. El partido se disputará el viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle. Ambos equipos llegan con la moral alta tras conseguir victorias en su primer partido, preparando el escenario para un encuentro clave en sus aspiraciones.

Pronósticos del USA vs Australia

USA gana el partido – 1.57 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí – 2.00 vía Stake

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Puntos clave para el partido de USA vs Australia

El equipo de USA demostró una gran letalidad ofensiva, marcando cuatro goles con un registro de Goles Esperados (xG) de solo 1.34 en su debut.

Australia también superó su xG de 1.18 en su primer partido, mostrando eficiencia en el ataque a pesar de tener menos posesión.

USA tiene una ventaja psicológica reciente, tras haber vencido a Australia por 2-1 en un amistoso disputado en octubre de 2025.

El portero de Australia, Patrick Beach, fue una figura clave en su debut, realizando ocho paradas y estableciendo un récord nacional para un debut en el torneo.

Análisis y estado de forma: USA vs Australia

USA llega a este encuentro con un impulso significativo después de una contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay en su primer partido. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino ha adoptado un estilo agresivo y de alta presión, demostrando que la localía no es una carga, sino un motivador. Su capacidad para convertir oportunidades limitadas en goles fue un factor determinante y se espera que mantengan esa intensidad.

Por su parte, Australia cambió la narrativa de ser un equipo modesto a un contendiente serio en el Grupo D, gracias a su sorpresiva victoria por 2-0 contra Turkiye. El equipo de Tony Popovic se basa en un bloque defensivo disciplinado y transiciones rápidas para generar peligro. Su resistencia física será puesta a prueba contra la presión constante del equipo norteamericano, pero su eficiencia en el contraataque los convierte en un rival de cuidado.

Nuestra apuesta segura: USA gana el partido

La victoria de USA se presenta como la opción más fiable para este encuentro. El equipo demostró una notable contundencia en su debut, convirtiendo casi todas sus oportunidades claras de gol. Aunque Australia mostró una defensa sólida, el desgaste físico tras su primer partido, donde cedieron la posesión, podría pasarles factura. La alta presión de USA, especialmente en la segunda mitad, justifica su favoritismo en las cuotas y posiciona su victoria como un resultado probable.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Esta selección ofrece una cuota de valor considerable. Si bien el ataque de USA fue prolífico contra Paraguay, su defensa no es invulnerable, habiendo concedido un gol en el único disparo a puerta que recibió y manteniendo su portería a cero en solo uno de sus últimos 15 partidos. Australia, por su parte, demostró que puede ser letal con pocas oportunidades, habiendo anotado en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Considerando las debilidades defensivas de los locales, es plausible que Australia encuentre el camino al gol.

Comparativa de cuotas: USA vs Australia

Alineaciones probables: USA vs Australia