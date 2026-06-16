El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos, se disputará el miércoles 17 en el Estadio Azteca. A continuación, se presentan los datos y las cuotas más relevantes para tus apuestas en este emocionante partido de la competición.

Pronósticos del Uzbekistán vs Colombia

Victoria de Colombia – 1.35 vía Stake

Victoria de Colombia y Menos de 3.5 goles de Colombia – 1.83 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Uzbekistán vs Colombia

Uzbekistán demostró solidez defensiva en la clasificación, concediendo un promedio de solo 0.69 goles por partido.

Colombia fue una potencia ofensiva en las eliminatorias sudamericanas, anotando 28 goles en 18 encuentros, solo superada por Argentina.

El equipo sudamericano perdió solo dos de sus últimos 13 partidos, enfrentando a rivales de mayor calibre que los de Uzbekistán.

El delantero colombiano, Luis Suárez, llega en un gran momento, tras ser el máximo goleador de la liga portuguesa con 28 tantos.

Análisis y estado de forma: Uzbekistán vs Colombia

Colombia llega a este certamen como uno de los equipos más consistentes de Sudamérica, finalizando en tercer lugar en las eliminatorias de la CONMEBOL. Su potencial ofensivo, liderado por figuras como Luis Díaz y Luis Suárez, y respaldado por la creatividad de James Rodríguez, los posiciona como claros favoritos. El equipo demostró ser tácticamente versátil y físicamente intenso, un perfil que justifica su favoritismo en las cuotas del Uzbekistán vs Colombia.

Por otro lado, Uzbekistán hace su debut histórico en esta competición. Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, el equipo se caracteriza por un bloque defensivo bajo y un enfoque en el contraataque. Su principal fortaleza reside en la solidez defensiva, habiendo mantenido su portería a cero en 12 de sus últimos 21 partidos. Sin embargo, la falta de experiencia a este nivel y la diferencia de calidad individual podrían ser factores determinantes.

Nuestra apuesta segura: victoria de Colombia

La superioridad técnica y la experiencia de Colombia hacen que su victoria sea el resultado más probable. El equipo sudamericano cuenta con un ataque de clase mundial que debería ser capaz de superar la organizada defensa de Uzbekistán. Considerando que Colombia enfrentó y superó a rivales de mayor jerarquía, su adaptación al escenario del torneo debería ser más fluida. La cuota, aunque no es alta, refleja la alta probabilidad de este desenlace, convirtiéndola en una opción segura para las apuestas.

Apuesta de valor: victoria de Colombia y Menos de 3.5 goles de Colombia

Esta apuesta combina el resultado más lógico con un factor estadístico clave: la fortaleza defensiva de Uzbekistán. Si bien se espera que Colombia gane, es poco probable que lo haga con una goleada abultada. Uzbekistán concedió muy pocos goles en su fase de clasificación (0.69 por partido) y su planteamiento conservador buscará limitar los espacios. Por lo tanto, un triunfo de Colombia en un partido con menos de cuatro goles de su parte ofrece una cuota con mayor valor, alineándose con un análisis más detallado del encuentro.

Comparativa de cuotas: Uzbekistán vs Colombia

Alineaciones probables: Uzbekistán vs Colombia