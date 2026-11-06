Para la jornada 12, los pronósticos de Valencia vs Real Madrid exigen un análisis objetivo. El encuentro correspondiente a las apuestas La Liga se disputará el sábado 7 de noviembre en el Estadio de Mestalla.

Las cuotas de Valencia vs Real Madrid reflejan la actual brecha de rendimiento entre ambos. Evaluamos las estadísticas y las probabilidades para identificar las opciones con mayor expectativa de retorno en el mercado.

Pronósticos de Valencia vs Real Madrid

Real Madrid gana - 1.30 vía 1xbet

Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan (Sí) - 1.95 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Valencia vs Real Madrid

El equipo local registra solo dos victorias en 11 partidos y posee la ofensiva menos productiva del torneo con 8 goles.

El equipo visitante promedia 2.55 goles por encuentro, sumando 28 tantos en 11 jornadas.

En cuatro de los seis partidos como visitante del Real Madrid en la actual temporada, ambos equipos lograron anotar.

Kylian Mbappé acumula 13.36 Goles Esperados (xG), liderando esta métrica en la competición.

Análisis y estado de forma: Valencia vs Real Madrid

Valencia llega a este encuentro en la decimonovena posición con nueve puntos, inmerso en la zona de descenso. A pesar de una reciente victoria 1-0 frente a Elche, su rendimiento como local es deficiente, sumando solo dos puntos en seis partidos en Mestalla. Su métrica de 11.55 Goles Esperados (xG) frente a los 8 goles reales subraya una falta de eficacia que condiciona negativamente sus resultados y su valor en el mercado.

Real Madrid ocupa la tercera posición con 27 puntos y encadena una racha de cuatro victorias consecutivas en liga, incluyendo un triunfo clave ante Barcelona. El equipo visitante genera 2.50 xG por partido y capitaliza las transiciones ofensivas con alta precisión. Su estructura táctica compensa las recientes rotaciones y sostiene una producción constante, promediando 17.27 tiros por cada 90 minutos.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid gana

La rentabilidad en el mercado 1X2 respalda la victoria visitante. Real Madrid mantiene una racha de seis triunfos consecutivos en todas las competiciones y ganó ocho de los últimos 11 enfrentamientos directos contra este rival. Por otro lado, el equipo local no logró ninguna victoria en su estadio esta temporada, registrando cuatro derrotas y dos empates. La disparidad en la calidad de las plantillas justifica completamente la probabilidad implícita del 77%.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles y ambos equipos anotan (Sí)

Esta línea ofrece una cuota atractiva debido a la volatilidad defensiva de la visita. Real Madrid posee el segundo mejor ataque del torneo, pero concedió oportunidades, logrando solo tres porterías a cero en 14 partidos oficiales. Esta combinación específica se ha cumplido en ocho de sus últimos 10 encuentros. Además, cinco de los últimos siete enfrentamientos directos en este estadio superaron la línea de 2.5 goles con ambos equipos marcando, lo que evidencia un claro patrón histórico de valor.

Comparativa de cuotas: Valencia vs Real Madrid

Alineaciones probables: Valencia vs Real Madrid