Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Vélez Sarsfield vs Racing, correspondiente al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará este martes 16 de septiembre en el Estadio José Amalfitani.

Pronósticos: Vélez Sarsfield vs Racing





No anotan ambos equipos – 1.53 vía Stake

– 1.53 vía Stake Resultado Primera mitad – Empate – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Más de 8.5 córners – 1.80 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Vélez Sarsfield vs Racing

Vélez Sarsfield recibe la visita de Racing Club de Avellaneda en un duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se espera un duelo intenso y parejo al tratarse de una serie entre dos equipos argentinos que se conocen muy bien.

Los locales, dirigidos por Guillermo Barros Scheloto, vienen de igualar sin goles con Huracán. Además, llegan con siete encuentros al hilo sin perder. En la ronda anterior, el Fortín eliminó al Fortaleza de Brasil (2-0).

Por su parte, Racing derrotó el pasado fin de semana a San Lorenzo (2-0), con lo que cortaron una racha de dos derrotas consecutivas. La Academia dejó en el camino en los octavos de final al Peñarol con una gran remontada en el segundo tiempo del duelo de vuelta.

Ante las características de los dos equipos, se espera un partido bastante peleado y cerrado, aunque los locales son favoritos por su buen momento.

No anotan ambos equipos

Por los resultados más recientes es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos de Vélez, así como en cuatro de los anteriores cinco encuentros entre estos clubes.

Además, esto se dio en el partido más reciente de Racing y en la de la serie de octavos de final frente a Peñarol.

Apuesta 1: Vélez Sarsfield vs Racing: No anotan ambos equipos – 1.53 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Es probable que el primer tiempo culmine empatado por los antecedentes de estos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los dos duelos más recientes de Vélez, así como en la ida de la serie de octavos ante Fortaleza.

Además, esto se dio en los dos compromisos de Racing Club de Avellaneda en los octavos ante Peñarol. También terminó empatado el primer tiempo en el último duelo entre ambos.

Apuesta 2:Vélez Sarsfield vs Racing: Resultado Primera mitad – Empate – 1.80 vía Stake

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las anteriores actuaciones no extrañaría que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en uno de los dos duelos de octavos de final de estos equipos.

De igual forma, esto se dio en el último encuentro entre ambos por la Liga Profesional.

Apuesta 3: Vélez Sarsfield vs Racing: Más de 8.5 córners – 1.80 vía Stake

Cuotas: Vélez Sarsfield vs Racing

Resultado Cuotas Vélez Sarsfield 2.50 Empate 2.80 Racing Club 3.45

Vélez Sarsfield vs Racing: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 70 oportunidades. El balance es de 22 victorias de Vélez, 22 empates y 25 triunfos de Racing Club de Avellaneda. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: