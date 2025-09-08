Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Venezuela vs Colombia, correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

Pronósticos: Venezuela vs Colombia





Gol de Salomón Rondón – 2.50 vía Stake

Venezuela Primera Mitad Más de 0.5 goles – 2.08 vía Stake

Menos de 2.5 goles – 1.62 vía Stake

Análisis de apuestas Venezuela vs Colombia

Venezuela recibe la visita de Colombia en un duelo correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericana. La Vinotinto quiere hacer historia porque tiene la oportunidad de clasificar por primera vez al repechaje.

Los locales se encuentran en la séptima posición con 18 puntos, solo uno por encima de Bolivia. Los dirigidos por Fernando “Bocha” Batista necesitan conseguir la victoria, aunque un empate les serviría para asegurar su cupo en caso que la selección del Altiplano pierda o iguale con Brasil.

La Vinotinto llega con dos derrotas al hilo ante Uruguay (2-0) y Argentina (3-0), pero no han perdido un duelo en casa por la eliminatoria. En los anteriores duelos frente a su afición, los de Batista superaron a Perú (1-0) y Bolivia (2-0).

Por su parte, Colombia llega con cuatro partidos al hilo sin perder. El balance de los neogranadinos en esta racha es de 3 empates y 1 victoria. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de golear a Bolivia (3-0) con lo que aseguraron su clasificación.

Ante la histórica rivalidad entre estas selecciones vecinas, se espera un duelo cerrado y muy luchado. Es importante señalar que la última victoria de la Vinotinto en casa ante Colombia fue hace 11 años con gol de su actual capitán, José Salomón Rondón.

Gol del capitán

Salomón Rondón es la referencia ofensiva de Venezuela, por lo que podría anotar en cualquier momento. Cabe mencionar que el delantero del Real Oviedo anotó en los últimos dos triunfos de la selección de Batista.

Rondón, es delantero del Pachuca, suma 5 goles en las eliminatorias y es el goleador histórico de los vinotinto.

Gol local en el 1T

Se espera que Venezuela salga con todo al ataque, por lo que podría anotar en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos duelos en casa de la Vinotinto. También se dio en tres de sus cuatro triunfos frente a su afición.

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes entre ambos, y los resultados de Venezuela, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en siete de los ocho duelos disputados en casa de los dirigidos por Batista.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en tres de los cuatro encuentros más recientes de los cafeteros, y en los últimos cuatro partidos entre ambos.

Cuotas: Venezuela vs Colombia

Resultado Cuotas Venezuela 2.30 Empate 3.15 Colombia 3.20

Venezuela vs Colombia: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 44 entre ambas selecciones. El balance es de 7 victorias de Colombia, 15 empates y 21 triunfos de Colombia. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: