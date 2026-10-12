Pronósticos Villarreal vs. Napoli: un análisis detallado del crucial duelo de la Champions League, en el que ambos equipos buscan sus primeros puntos del torneo.

Villarreal recibe al Napoli en el Estadio de la Cerámica el martes 13 de octubre de 2026 para la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Ambos equipos llegan con la necesidad de recuperarse tras sus derrotas en el debut y sumar sus primeras unidades en la competición.

Pronósticos del Villarreal vs Napoli

Villarreal anota más de 1.5 goles – 1.86 vía 1xbet

Empate – 3.66 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Villarreal vs Napoli

Desde la temporada pasada, Villarreal ha concedido un promedio de 2.33 goles por partido en la Champions League.

En la primera jornada contra el Arsenal, el Napoli concedió un xG (goles esperados) de 4.05 y solo generó 0.22, la cifra más baja de todos los equipos en la competición.

El Napoli ha marcado en sus tres partidos oficiales como visitante bajo la dirección de Allegri, con un promedio de 1.67 goles por encuentro.

El equipo local acumula una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar en la Champions League.

Análisis y estado de forma: Villarreal vs Napoli

Ambos equipos iniciaron su campaña en la Champions League con derrotas, lo que añade presión para obtener un resultado positivo en este enfrentamiento. Villarreal cayó 3-2 ante el Borussia Dortmund, extendiendo su racha sin victorias en el torneo a nueve partidos. Su principal debilidad sigue siendo la defensa, habiendo concedido una cantidad significativa de goles tanto en la competición europea como en sus partidos de La Liga en casa esta temporada.

Por su parte, el Napoli fue superado claramente por el Arsenal en la primera jornada, y el marcador de 1-0 no refleja la diferencia en el campo. El equipo italiano mostró una alarmante fragilidad defensiva y una producción ofensiva casi nula. Su historial reciente como visitante en la Champions League tampoco es favorable, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos fuera de casa.

Nuestra apuesta segura: Villarreal anota más de 1.5 goles

A pesar de sus problemas defensivos, el Villarreal ha demostrado ser un equipo con capacidad ofensiva. Sus partidos en La Liga esta temporada han tenido un alto promedio de goles. El equipo ha marcado más de 1.5 goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta campaña, incluyendo dos goles en su visita a un rival defensivamente sólido como el Borussia Dortmund. Considerando que el Napoli concedió más de 1.5 goles en sus partidos más exigentes de la temporada, la capacidad ofensiva del equipo local justifica una apuesta por sus goles.

Apuesta de valor: Empate

Es difícil respaldar a cualquiera de los dos equipos, ya que ambos parecen estar lejos de su mejor versión y han mostrado serias vulnerabilidades defensivas. Este encuentro se perfila más como un partido que no deben perder que uno que saldrán a ganar a toda costa. La racha negativa del Villarreal en la competición, sumada al pobre rendimiento del Napoli como visitante, sugiere que un empate es un resultado con una probabilidad considerable. La cuota de 3.40 presenta un valor interesante para un escenario donde ninguno de los dos logre imponerse.

Comparativa de cuotas Villarreal vs Napoli

Alineaciones probables Villarreal vs Napoli