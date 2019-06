"Meter a cueva al equipo titular fue casi un capricho", según FOX Sports Radio [VIDEO]

Ahora que Perú cayó 5-0 ante Brasil se empezó a cuestionar el funcionamiento del sistema que está usando Ricardo Gareca con el equipo pero también la titularidad de algunos jugadores en la Selección Peruana.

Es así como el periodista deportivo, Eddie Fleischman, aseguró que Christian Cueva no tendría que ser parte del 'once' del 'Tigre'. Esto debido a que el atacante no pasa por un buen momento futbolístico.

"Considero que Guerrero y Farfán son los dos cracks que tiene la Selección. Yo utilizaría a Farfán en lugar de Christian Cueva. Se utilizó a Cueva que no está en un gran momento, que no está ofreciendo buenos partidos, que no está siendo titular en su equipo como un casi capricho", aseguró Eddie Fleischman

"Meter a Christian Cueva Cueva al equipo titular fue casi un capricho", según FOX Sports Radio. (Video: FOX)

"Me parece que, por ejemplo, para tapar a Dani Alves se le inventó una posición a Cueva por la franja izquierda, cuando la posición natural de quien tenía que recogerse con Dani Alves era de Edison Flores", continuó.

Perú logró la clasificación a la siguiente fase de la Copa América, tras la victoria de Colombia ante Paraguay, resultado que dejó a los dirigidos por Ricardo Gareca como mejor tercero. El próximo duelo de la 'bicolor' está programado para el sábado 29 de junio a las 2:00 p.m.

Carlos Zambrano habló de la posibilidad de ingresar a semifinales. (Video: José Luis Saldaña)

►Carlos Zambrano: "Tenemos mucha ilusión de meternos a semifinales y darle una alegría a Perú" [VIDEO]



►André Carrillo sobre clasificación a cuartos de final: "estamos preparados para cualquier rival"

►"Tenemos que corregir errores": la respuesta de Paolo Guerrero de cara al próximo rival de Perú [VIDEO]

►Pedro Gallese: "Estoy en un puesto donde un día puedes ser un héroe y otro día puedes ser un villano" [VIDEO]