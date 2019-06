Una mesa de billar: así luce el Monumental antes del Perú vs. Colombia [VIDEO]

Perú vs. Colombia EN VIVO chocarán en el estadio Monumental y será su última gran prueba antes del inicio de la Copa América Brasil 2019. La blanquirroja sumará, con este, dos partidos en el coloso de Ate, elegido por el comando técnico de Ricardo Gareca para los duelos de la bicolor.

El recinto de Universitario volverá a albergar un duelo de la blanquirroja, para lo que se trabajó de manera especial el cuidado y la dimensión del gramado de juego de uno de los equipos más grandes del país.

Perú vs. Colombia en el Monumental previo a la Copa América Brasil 2019



Perú vs. Colombia se disputará en una mesa de billar. No habrá pretexto para no brindar un gran espectáculo deportivo. La hinchada nacional dirá presente y la fiesta está asegurada por las más de 20 mil almas que asistirán al recinto.

Perú vs. Colombia | Así luce el estadio Monumental antes del inicio del amistoso internacional (Video: Sarah Castro)

En el último duelo disputado en este terreno, el equipo dirigido por Ricardo Gareca logró imponerse por la mínima diferencia a Costa Rica con gol solitario de Christian Cueva. Para esta tarde, se espera repetir el resultado, aunque el rival de turno promete poner la valla un poco más alta.

Perú vs. Colombia arrancará a las 4:00 p.m. y será televisado por Latina TV y Movistar Deportes. Además, Depor.com te mostrará todos los detalles de este partidazo.

Aquí las declaraciones del técnico de Colombia sobre Perú. (Video: Mariagrazia Llenque)

